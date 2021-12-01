Одіозний Кива присвоїв собі новий статус (фото)

Кива тримав плакат під час вступу Зеленського у Раді

Депутат натякає, що зазнає політичного переслідування

На сьогоднішній виступ президент Володимира Зеленського у Верховній Раді нардеп від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива прийшов із промовистим плакатом.

Політик, до якого останнім часом виникає чимало питань і який через свою поведінку потрапляє у скандали, приніс у залу Верховної Ради плакат із написом: «Стоп політичним репресіям».

Очевидно, що одіозний депутат, вважає, що зазнає політичного переслідування, тому вирішив продемонструвати свою позицію президенту й усій країні наочно.

Нагадаємо, атестаційна колегія Міністерства освіти та науки скасувала рішення про присудження опальному нардепу Іллі Киві наукового ступеню «кандидат наук з держуправління».

Також Кива заявив, що подає позов до суду на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.

Також народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

Кива перерахував кримінальні провадження, за якими наразі ведеться слідство щодо нього:

Так, привітання Кивою з днем народження російського лідера Володимира Путіна слідчі кваліфікували як «державну зраду» (Ст. 111 УК України).

Також було внесено до ЄРДР матеріали щодо використання Кивою забороненою радянської символіки.

Ще одне розслідування проводиться за фактом стрілянини, спричиненої Кивою 15 жовтня, на роковини загибелі Степана Бандери.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Ярош натякнув, що Ілля Кива погодився видати його спецслужбам Росії за $5 млн.