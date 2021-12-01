Одіозний Кива присвоїв собі новий статус (фото)
Кива тримав плакат під час вступу Зеленського у Раді
Депутат натякає, що зазнає політичного переслідування
На сьогоднішній виступ президент Володимира Зеленського у Верховній Раді нардеп від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива прийшов із промовистим плакатом.
Політик, до якого останнім часом виникає чимало питань і який через свою поведінку потрапляє у скандали, приніс у залу Верховної Ради плакат із написом: «Стоп політичним репресіям».
Очевидно, що одіозний депутат, вважає, що зазнає політичного переслідування, тому вирішив продемонструвати свою позицію президенту й усій країні наочно.
Нагадаємо, атестаційна колегія Міністерства освіти та науки скасувала рішення про присудження опальному нардепу Іллі Киві наукового ступеню «кандидат наук з держуправління».
Також Кива заявив, що подає позов до суду на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.
Також народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.
Кива перерахував кримінальні провадження, за якими наразі ведеться слідство щодо нього:
- Так, привітання Кивою з днем народження російського лідера Володимира Путіна слідчі кваліфікували як «державну зраду» (Ст. 111 УК України).
- Також було внесено до ЄРДР матеріали щодо використання Кивою забороненою радянської символіки.
- Ще одне розслідування проводиться за фактом стрілянини, спричиненої Кивою 15 жовтня, на роковини загибелі Степана Бандери.
Нагадаємо, нещодавно Дмитро Ярош натякнув, що Ілля Кива погодився видати його спецслужбам Росії за $5 млн.
Читайте також: