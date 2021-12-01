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    Одіозний Кива присвоїв собі новий статус (фото)

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    Кива тримав плакат під час вступу Зеленського у Раді - Одіозний Кива присвоїв собі новий статус (фото)

    Кива тримав плакат під час вступу Зеленського у Раді

    фото Ян Доброносов/Facebook

    Депутат натякає, що зазнає політичного переслідування

    На сьогоднішній виступ президент Володимира Зеленського у Верховній Раді нардеп від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива прийшов із промовистим плакатом.

    Політик, до якого останнім часом виникає чимало питань і який через свою поведінку потрапляє у скандали, приніс у залу Верховної Ради плакат із написом: «Стоп політичним репресіям».

    Очевидно, що одіозний депутат, вважає, що зазнає політичного переслідування, тому вирішив продемонструвати свою позицію президенту й усій країні наочно.

    Нагадаємо, атестаційна колегія Міністерства освіти та науки скасувала рішення про присудження опальному нардепу Іллі Киві наукового ступеню «кандидат наук з держуправління».

    Також Кива заявив, що подає позов до суду на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.

    Також народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

    Кива перерахував кримінальні провадження, за якими наразі ведеться слідство щодо нього:

    Нагадаємо, нещодавно Дмитро Ярош натякнув, що Ілля Кива погодився видати його спецслужбам Росії за $5 млн.

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    Теги: Верховна Рада депутат розслідування президент Ілля Кива
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    Одіозний Кива присвоїв собі новий статус (фото)