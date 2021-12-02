Скандал із Кивою. Інформація про обшуки та 15 млн грн готівки виявилася неправдивою (відео)

1 грудня у медіапросторі з'явилася інформація про нібито обшуки у Киви

Журналісти Bihus.Info опублікували новину про обшуки в Киви, а потім спростували інформацію

В українському медіапросторі розгорівся скандал. Журналісти Bihus.Info опублікували інформацію про обшуки провоохоронців у будинку депутата «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви. Згодом журналіст Денис Бігус оприлюднив спростування цієї історії. За його словами, правоохоронні органи злили неправдиву інформацію, а команда видання без перевірки і підтвердження з інших джерел запустила її в ефір.

Так, 1 грудня з'явилася інформація про нібито обшуки у Киви. Журналісти Bihus.Info з посиланням на фото, які вони отримали від джерел в правоохоронних органів, розповіли про золото, готівку та картини керівниці підсанкційної «Страни.ua» Світлани Крюкової в помешканні Киви.

За даними джерела, під час обшуку в нардепа нібито виявили понад 1,1 млн грн та $500 тис. (приблизно 13,5 млн грн), а також понад 300 тис. грн – в автомобілі. На одну з фотографій з обшуку потрапило щонайменше шість стограмових злитків, вартість яких перевищує 5 тис. євро (понад 150 тис. грн).

Окрім цього, в будинку нібито знайшли декілька картин, які продає керівниця підсанкційного видання «Страна.Юей» Світлана Крюкова. Одну з цих картин, де Кива змальований в образі фашистського диктатора Беніто Муссоліні, Крюкова подарувала нардепу на його день народження у 2020 році.

Уже 2 грудня з'явилося відео, де Денис Бігус спростовує інформацію.

Нагадаємо, атестаційна колегія Міністерства освіти та науки скасувала рішення про присудження опальному нардепу Іллі Киві наукового ступеню «кандидат наук з держуправління».