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    Скандал із Кивою. Інформація про обшуки та 15 млн грн готівки виявилася неправдивою (відео)

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    1 грудня у медіапросторі з'явилася інформація про нібито обшуки у Киви - Скандал із Кивою. Інформація про обшуки та 15 млн грн готівки виявилася неправдивою (відео)
    1 грудня у медіапросторі з'явилася інформація про нібито обшуки у Киви
    фото: Bihus.Info

    Журналісти Bihus.Info опублікували новину про обшуки в Киви, а потім спростували інформацію

    В українському медіапросторі розгорівся скандал. Журналісти Bihus.Info опублікували інформацію про обшуки провоохоронців у будинку депутата «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви. Згодом журналіст Денис Бігус оприлюднив спростування цієї історії. За його словами, правоохоронні органи злили неправдиву інформацію, а команда видання без перевірки і підтвердження з інших джерел запустила її в ефір.

    Так, 1 грудня з'явилася інформація про нібито обшуки у Киви. Журналісти Bihus.Info з посиланням на фото, які вони отримали від джерел в правоохоронних органів, розповіли про золото, готівку та картини керівниці підсанкційної «Страни.ua» Світлани Крюкової в помешканні Киви.

    За даними джерела, під час обшуку в нардепа нібито виявили понад 1,1 млн грн та $500 тис. (приблизно 13,5 млн грн), а також понад 300 тис. грн – в автомобілі. На одну з фотографій з обшуку потрапило щонайменше шість стограмових злитків, вартість яких перевищує 5 тис. євро (понад 150 тис. грн).

    Окрім цього, в будинку нібито знайшли декілька картин, які продає керівниця підсанкційного видання «Страна.Юей» Світлана Крюкова. Одну з цих картин, де Кива змальований в образі фашистського диктатора Беніто Муссоліні, Крюкова подарувала нардепу на його день народження у 2020 році.

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    Скандал із Кивою. Інформація про обшуки та 15 млн грн готівки виявилася неправдивою (відео)
    Скандал із Кивою. Інформація про обшуки та 15 млн грн готівки виявилася неправдивою (відео)
    Скандал із Кивою. Інформація про обшуки та 15 млн грн готівки виявилася неправдивою (відео)
    Речі, які нібито знайшли в Киви. Фото: bihus.info

    Уже 2 грудня з'явилося відео, де Денис Бігус спростовує інформацію.

    Нагадаємо, атестаційна колегія Міністерства освіти та науки скасувала рішення про присудження опальному нардепу Іллі Киві наукового ступеню «кандидат наук з держуправління».

    Також Кива заявив, що подає позов до суду на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.

    Також народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

    Кива перерахував кримінальні провадження, за якими наразі ведеться слідство щодо нього:

    Нагадаємо, нещодавно Дмитро Ярош натякнув, що Ілля Кива погодився видати його спецслужбам Росії за $5 млн.

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    Теги: обшук розслідування Ілля Кива золото
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    Скандал із Кивою. Інформація про обшуки та 15 млн грн готівки виявилася неправдивою (відео)