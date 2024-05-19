Нардеп пояснив, чому в Україні є проблеми з ротацією військових

Зробити демобілізацію фізично неможливо, але військовим треба дати відпочити

В Україні армія налічує понад один мільйон людей. Частина із них залучена у війні, яку розв’язала РФ проти України. Проте далеко не всі наші військові пішли на ротацію. Про це в ефірі телемарафону повідомив нардеп Олександр Федієнко.

«Так, це питання, яке постійно на слуху. Але давайте почнемо з того, що ви сказали про ротацію. Я завжди казав і кажу, що наша армія, яка каже вище військове керівництво, налічує понад 1 млн. Я не кажу, що весь 1 млн перебуває постійно на лінії бойового зіткнення. Але для мене незрозуміло, чому навіть з урахуванням цієї чисельності ми не можемо зробити ротацію для тих, хто вже рік чи два на лінії бойового зіткнення. Тут, на мій погляд, є деяке недопрацювання вищого військового керівництва», – наголосив нардеп.

За його словами, демобілізацію зробити зараз неможливо.

«Це не АТО, це реальна війна. Зробити демобілізацію фізично неможливо, а ротацію – так. Її треба робити, нашим військовим треба давати відпочивати», – підкреслив Федієнко.

Раніше депутатка пояснила, чому Генштаб проти демобілізації посеред війни.

Як повідомлялося, через оперативну ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ хоче, аби демобілізаційні норми із законопроєкту про мобілізацію були розглянуті в окремому законопроєкті.