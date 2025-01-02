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Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2025 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2025 року
Ситуація на фронті 2 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби противник завдав одного ракетного та 26 авіаційних ударів, використавши сім ракет та 34 керовані бомби, 562 удари дронами-камікадзе, здійснив понад 3000 обстрілів позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2025 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

На Куп’янському напрямку

Ворог сім разів атакував на наші укріплення в районах Колісниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки. На цей час тривають п’ять боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

За вчорашній день російські війська 16 разів штурмували позиції українських захисників в поблизу Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки, Іванівки та Серебрянського лісу. Дві атаки противника в районах Торського та Тернів тривають дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Наші війська відбивали 14 атак противника в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Предтечине. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Окупанти вчора сім разів штурмували позиції наших оборонців. У районі Щербинівки відбито всі атаки, до цього часу продовжуються три ворожі атаки в районах Торецька та в напрямку Диліївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Упродовж учорашнього дня ворог здійснив 35 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоолексіївки, Зеленого, Новооленівки, Даченського та Нововасилівки. Тринадцять штурмів позицій наших військ продовжуються дотепер. За попередніми підрахунками, вчора наші воїни ліквідували 161 та поранили 143 окупанти на цьому напрямку; знищили бронетранспортер та п’ять автомобілів, також завдали пошкоджень трьом одиницям автомобільної техніки та одній ворожій бойовій броньованій машині.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2025 року фото 6

На Курахівському напрямку

Противник інтенсивно атакує. Минулої доби відбулося 18 боєзіткнень поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового, дотепер точаться чотири боєзіткнення. Втрати противника на цьому напрямку склали 86 окупантів вбитими та пораненими; до того ж знищено п’ять бойових броньованих машин та пошкоджено одну бойову машину піхоти загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2025 року фото 7

На Времівському напрямку

Наші війська відбивали 17 атак противника поблизу Дачного, Костянтинополя, Янтарного, Новосілки, Розливу та Нового Комара, шість боєзіткнень тривають до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2025 року фото 8

На Оріхівському напрямку

Наші війська успішно відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Новоандріївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2025 року фото 9

На Придніпровському напрямку

Ворог учора провів два невдалі штурми в районі острова Забич.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2025 року фото 10
мапа: deepstatemap

На Курщині

Українські захисники за вчора відбили 32 атаки окупантів, один бій триває. Крім цього, ворог завдав одного ракетного та дев’ять авіаційних ударів, із застосуванням семи ракет та одинадцяти керованих бомб, а також здійснив 202 артилерійських обстріли.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2025 року фото 11

На Харківському, Гуляйпільському, Сіверському напрямках

Від початку минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Минулої доби за ефективну бойову роботу відзначено українських воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 23-ї окремої механізованої бригади, 100-ї окремої механізованої бригади, 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, 65-ї окремої механізованої бригади, а також 126-ї окремої бригади територіальної оборони.

Нагадаємо, триває 1044-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна ЗСУ

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