Нові напрямки, відеокамери. Підготовка мобілізованих відбуватиметься по-новому

Із листопада підготовка мобілізованих у навчальних центрах триває не один місяць, як раніше, а півтора

У навчальних центрах ЗСУ знов встановлять камери відеоспостереження, які було знято у 2022 році

Із 1 листопада 2024 року підготовку мобілізованих у навчальних центрах посилено: вона триватиме не один місяць, як раніше, а півтора; майже вдвічі збільшується кількість годин вогневої підготовки, актуалізуються нові навчальні напрямки, яких досі не було в програмі, зокрема бойові дії в умовах роботи ворожих БПЛА та ін. Про це «Главкому» повідомили в Головному управлінні доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ.

Раніше планувалося ввести новації з 1 січня 2025 року, але згідно з розпорядженням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зміни в базовій загальновійськовій підготовці пришвидшили і запровадили на два місяці раніше.

У Генштабі кажуть, що недоліки в роботі навчальних центрів та підготовці нових військовослужбовців проаналізували та намагаються виправити.

До речі, на початку великої війни, у 2022 році, базова підготовка новачків тривала лише два тижні, оскільки треба було негайно заповнювати прогалини на фронті. У такому швидкісному режимі у 2022 році в ЗСУ було створено близько 40 нових бригад.

Варто нагадати, що до повномасштабного вторгнення курс базової загальновійськової підготовки був розрахований на три місяці.

Нині, як розповіли «Главкому» в Головному управлінні доктрин і підготовки Генштабу, особливий акцент зроблено на підготовку новачків до реального бою. Зокрема, суттєво збільшився час, відведений на вогневу підготовку, – з дотеперішніх 68 годин до 101 години. Якщо раніше на навчання одного бійця виділялося 300 патронів (і далеко не на всіх полігонах курсантам давали можливість «відстріляти» цю норму), то відтепер передбачено майже втричі більше, 850 патронів. Патрони є, обіцяють у Головному управлінні доктрин і підготовки. Крім того, мобілізовані виконуватимуть 45 різних вправ зі стрільби з різного положення (попередні норми передбачали 23 вправи).

Також у Генштабі вирішили за краще знайомити майбутніх воїнів з т. зв. колективною зброєю (кулеметом, ручним протитанковим гранатометом, автоматичним гранатометом) в «учебці», а не прямо в бойових частинах, як це було досі.

Більш як на половину зростає кількість комплексних тактичних занять – із 30 до 48-ми. У нових навчальних програмах збільшено на чверть інженерну підготовку (дії в окопі, вивчення мінної небезпеки, маскування) – до 13 годин, а також опанування азів домедичної допомоги – до 16 годин.

Цілковито новий напрямок, який експериментально впроваджували окремі «учебки», тепер введено в обов’язкову програму для всіх 27 навчальних центрів ЗСУ, а саме ведення бою в умовах роботи ворожих БПЛА та ознайомлення з засобами окопної РЕБ. На це відведено сумарно 10 годин. Новачок має розрізняти різні види безпілотників, знати, як на них реагувати, чим можна уразити ворожий дрон та як взаємодіяти зі своїми дронарями. В ідеалі Генштаб планує запровадити роти безпілотних систем у кожній «учебці».

Загалом тривалість підготовки зросте на 78 годин.

З огляду на дефіцит інструкторів, а особливо інструкторів з бойовим досвідом, здобутим після 2022 року, Генштаб планує залучати до такої роботи ветеранів, а також стимулювати талановитих викладачів соціальним пакетом та підвищенням зарплатні. Наразі зарплата інструктора – 30 тис. грн., тоді як мобілзований, котрий навчається в центрі, отримує 20 тисяч на місяць.

Для контролю за роботою та життям в «учебках» там планують встановити відеокамери. Власне, повернути відеоспостереження, яке, як кажуть, існувало на території навчальних центрів до початку великої війни.

У майбутньому Генштаб планує не просто проставляти відмітку військовим, які пройшли курс базової загальновійськової підготовки, а видавати відповідний сертифікат, в якому буде вказано успішність кожного в опануванні основних дисциплін, що стануть в нагоді на полі бою.

У Головному управлінні доктрин і підготовки Генштабу сподіваються на підтримку західних партнерів у повноцінному забезпеченні українських центрів навчальними матеріалами, тренажерами, зразками зброї для навчання. Звісно, певна частина мобілізованих матиме нагоду пройти курс базової загальновійськової підготовки на полігонах країн НАТО. До речі, як повідомили «Главкому» в Генеральному штабі, цього року таку підготовку в країнах НАТО пройшли близько 20 тис. мобілізованих, а загалом з початку великої війни – понад 120 тисяч.