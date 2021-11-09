Секс-скандал в університеті. Народний артист Талашко написав заяву на звільнення

Артист, який був викладачем, нібито неодноразово примушував до інтимних стосунків не лише своїх студенток, а й абітурієнток

Легенду радянського та українського кіно неодноразово звинувачували в сексуальних домаганнях

Популярний український актор Володимир Талашко, зірка фільму «В бій ідуть лише «старики» звільнився з Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого після звинувачення у зґвалтуванні 17-річної дівчини. Про це повідомила актриса Вікторія Муштей на своїй сторінці у Facebook.

«Битва виграна. Талашко написав заяву за власним бажанням і викладати в університеті не буде.

Всі потоки бруду та труднощі були варті того, щоб нові студентки та абітурієнтки не ставали жертвами насильства. А також! Щоб це було прикладом для інших педагогів, які зловживають своєю владою», – написала Муштей.

Акторка також зазначила, що в університеті ім. Карпенка-Карого не надто цікавились її допомогою в розслідуванні. «Я написала у КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого 30 серпня. У листі я вказала, що у мене є контакти дівчат, яких домагався Талашко, я готова їх надати та співпрацювати з групою розслідування. Група почала працювати за офіційними даними 1 вересня.

Мені ніхто не відповів і зі мною не зв'язалися досі. (...) Це банальне бажання затягнути процес і по-тихому зам'яти питання», – вважає Вікторія Муштей.

Нагадаємо у серпні легенду радянського та українського кіно звинуватили в сексуальних домаганнях.

Артист, який був викладачем Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, нібито неодноразово примушував до інтимних стосунків не лише своїх студенток, а й абітурієнток, що лише закінчили школу та приїхали вступати до вишу.

У свою чергу Талашко зазначив, що ніколи не виявляв ні до студенток, ні до абітурієнток сексуального інтересу.