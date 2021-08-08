Легенду радянського та українського кіно звинуватили в сексуальних домаганнях

Кінокритик Богдан Ірвін зібрав історії дівчат, які начебто стали жертвами Володимира Талашка

Дві молоді жінки звинуватили знаного актора, зірку радянського кінохіта «У бій ідуть лише «старики», Народного артиста Володимира Талашка у сексуальних домаганнях. Артист, який нині є викладачем Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, нібито неодноразово примушував до інтимних стосунків не лише своїх студенток, а й абітурієнток, що лише закінчили школу та приїхали вступати до вишу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав кінокритик Богдан Панкрухін (псевдонім Богдан Ірвін).

Кінокритик зібрав історії дівчат, які начебто стали жертвами Володимира Талашка. Вони стверджують, що кінозірка та педагог театрального вишу під різними приводами запрошував їх до себе додому, фотографував оголеними та пропонував алкоголь. Ті ж були занадто молодими і наївними, аби завчасно зрозуміти, чим може завершитися такий візит.

«… ми опинилися в спальні, я вже лежала на ліжку, а він мене цілував. В той момент я згадала дівчину з нашого колективу, яка постійно робила вигляд, що втрачає свідомість, привертаючи до себе увагу (так ми гадали). І ось в цій ситуації я теж неочікувано зробила вигляд, що втратила свідомість. Причому я це зробила двічі або тричі. Я типу приходила до тями, щоб перевірити, що відбувається. Талашко дуже злякався…», – пише Юлія Бірзул, яка мріяла стати актрисою, на момент зустрічі з актором було лише 15 років.

Дівчина каже, що врятувалася, прикидаючись непритомною. Переляканий артист її начебто відпустив. До університету після пережитого вона не вступала.

«…він включив диск із його піснями, і запропонував потанцювати, почав гладити мене руками, притискати до себе. Мені було неприємно. Але відстоювати свої кордони я тоді не вміла і стрес блокував якесь раціональне мислення. Він поліз цілуватися. Це стало останньою краплею. Я почала вириватися, сказала, що мені терміново потрібно їхати, скоро закривається гуртожиток. Він спробував заспокоїти, запропонував постелити в сусідній кімнаті, щоб я пізно не їхала. «Вранці можете поїхати. У мене студенти залишалися, ми репетируємо тут». Я сказала, що точно не залишуся, викликала таксі і швидко пішла», – розповідає актриса Вікторія Муштей, котрій тоді було 18.

Богдан Ірвін також зазначає, що 75-річний Талашко і досі викладає та цього року набирає новий курс.

Водночас коментатори у соцмережах поділились на два нерівні табори. Більшість висловлюють обурення оприлюдненими фактами непристойних дій, які начебто вчиняв знаний актор, і підтримують дівчат, що зважилися на відвертість.

«Я ці історії про нього чула ще з інституту, коли вчилася 20 років тому на кінофакультеті, але все це було в полі чуток, напівголосно, ніхто не наважувався говорити відкрито», – пише Ірина Цілик.

Інші ж сумніваються у правдивості оприлюдненої інформації і переконані, що за такі звинувачення, якщо вони не підтверджені, доведеться відповідати у суді.

Раніше підполковниця ЗСУ Ольга Деркач заявила про сексуальні домагання з боку її керівника. Каже, що той роками її принижував та чинив психологічний тиск, дозволяв собі геть нестатутну поведінку. Лише зараз жінка наважилася про це говорити вголос.

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