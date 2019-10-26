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    Політика

    Зеленський призначив Данілова керівником Національного центру кібербезпеки

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    Очільник РНБО Олексій Данілов - Зеленський призначив Данілова керівником Національного центру кібербезпеки
    Очільник РНБО Олексій Данілов

    Данілова призначили заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони 23 липня 2019 року

    Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов очолив Національний координаційний центр кібербезпеки. Раніше цю посаду обіймав Олександр Данилюк.

    Відповідний указ №771/2019 Президент Володимир Зеленський підписав 25 жовтня.

    Указ набирає чинності з дня його опублікування.

    Новий очільник РНБО Олексій Данілов – український політик, 6-й голова Луганської облдержадміністрації, заступник директора Європейського інституту інтеграції та розвитку та заступник голови Партії вільних демократів. У 90-і був мером Луганська, у 2000-х був керівником Луганського регіонального штабу кандидата в Президенти Ющенка, згодом – членом партії «Батьківщина».  Олексія Данілова призначили заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони 23 липня 2019 року.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив новим головою Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая.

    Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Полтавській області Юрія Рахівського.

    РНБО кадрові зміни Володимир Зеленський
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