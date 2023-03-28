Наступ на Авдіївку: аналітики знайшли причину обмеженого успіху окупантів

РФ залучила досвідчених «вагнерівці»» на авдіївському напрямку

Російське військове керівництво, ймовірно, залучило обмежені досвідчені підрозділи «Вагнера» до наступу на Авдіївку для посилення обмежених тактичних успіхів у цьому районі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Так, 25 березня речник Таврійського війська полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що українська розвідка прогнозує можливу появу «Вагнера» на авдіївському напрямку.

А 26 березня у російській соцмережі було опубліковано некролог, в якому повідомлялося про загибель бойовика ПВК «Вагнера» Євгена Малготіна в Авдіївці 20 березня. У некролозі стверджується, що Малготін мав попередній військовий досвід і воював у складі 2- го полку російського добровольчого загогу Армії Республіки Сербської (зазвичай відомої як Армія боснійських сербів) у 1992 році.

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«Схоже, що Малготін був досвідченим бійцем і, ймовірно, представляє бійця вищого калібру, який входить до складу сил спеціальних операцій «Вагнера». Незважаючи на те, що «Вагнер» залучив до операцій поблизу Бахмута більшу частину засуджених, ймовірно, у різних місцях України є контингент висококваліфікованих бійців», – зазначили аналітики.

Вони припускають, що російське військове керівництво вирішило розгорнути певні елементи «Вагнера» в районі Авдіївки в останні тижні, щоб підтримати виснажені та менш якісні сили «ДНР» у їхніх спробах взяти населений пункт.

«Якщо такі бойовики «Вагнера» воювали поблизу Авдіївки, їхня участь може допомогти пояснити обмежені тактичні успіхи в цьому районі за останній тиждень», – додали аналітики.

Ключові висновки ISW:

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Чутки про звільнення 27 березня з посади командувача Східним угрупованням військ РФ (СВО) генерал-полковника Рустама Мурадова викликали стриманий і цинічний резонанс в російському інформаційному просторі.

Російські блогери також стримано відреагували на заяву президента Росії Володимира Путіна 25 березня про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, підкреслюючи, що повідомлення Путіна спрямовані на західну, а не на внутрішню російську аудиторію.

Російські сили досягли незначних успіхів навколо Сватового, і російські війська продовжують наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Російські війська продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях і досягли перемог у Бахмуті.

Російські війська продовжували наземні обстріли на лінії Авдіївка – Донецьк.

Схоже, що Росія все частіше розгортає елементи звичайних формувань по частинах уздовж усієї лінії фронту, в тому числі на півдні України.

Російська влада продовжує формувати нові добровольчі батальйони, підпорядковані іррегулярним формуванням.

У Маріуполі Донецької області українські партизани здійснили обстріл окупаційного правоохоронця із застосуванням саморобного вибухового пристрою.

Нагадаємо, що раніше Сили оборони повідомляли, що Авдіївку може спіткати доля Бахмута. В останні дні росіяни використовували наявні резерви та зазнають серйозних втрат в особовому складі та техніці.