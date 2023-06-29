ЗСУ взяли в полон окупанта під Бахмутом (відео)

Наші воїни продемонстрували успішні штурмові дії

Українські захисники на Бахмутському напрямку зачистили позиції противника та захопили в полон окупанта. Про це повідомив командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram.

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За його словами, вдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку продемонстрували військовослужбовці 2-го механізованого батальйону 22-ої окремої механізованої бригади.

«Сили оборони йдуть вперед. Слава Україні», – написав Сирський.

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Нагадаємо, російські військові зайняли укріплення та опорні пункти, які раніше готували українські захисники у районі Бахмута. Тому для звільнення населених пунктів на цьому напрямку потрібно більше зусиль та часу.

Як повідомлялося, від початку контрнаступу українським військовим вдалося звільнити вже 130 кв. км території. Зокрема, захисники подолали від одного до двох кілометрів на кожному з напрямків.

До слова, завершилася 490-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія продовжує вбивати мирне населення України і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору. Минулої ночі російські окупанти завдали чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Протиповітряною обороною Сил оборони України шість дронів-камікадзе було знищено. Крім того, протягом минулої доби противник завдав два ракетні та 44 авіаційні удари, здійснив приблизно 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.