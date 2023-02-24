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Наступ РФ: аналітики назвали напрямки, де просунулися окупанти (мапа)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Наступ РФ: аналітики назвали напрямки, де просунулися окупанти (мапа)
Українські сили тримають оборону Бахмута
фото з відкритих джерел

Окупанти дещо просунулися біля під Бахмутом

У зоні боїв на сході України спостерігається невелике просування російських окупаційних сил на трьох напрямках. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Грунтуючись на розміщених у соцмережах та геолокаційних відео, ISW зазначає, що загарбники дещо просунулися вперед у східному, південному та південно-західному секторах Бахмута.

Незначне просування російських частин відзначається і на сорок кілометрів на південь від Бахмута, в районі Новобахмутівки (на захід від Горлівки).

Крім того, як пишуть аналітики ISW, геолокаційне відео показує, що росіяни дійшли до селища Перемога на південь від Мар'їнки (це ще 45 кілометрів на південь, поряд із Донецьком).

Наступ РФ: аналітики назвали напрямки, де просунулися окупанти (мапа) фото 1

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що російські окупаційні війська біля Бахмута на Донеччині змінюють тактику бою

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Теги: Бахмут росія війна окупанти

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