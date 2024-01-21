Наступ росіян на Харківщині: військовий назвав важливу ціль окупантів

Росіяни завжди будуть намагатися взяти реванш на цьому напрямку

Російські війська намагаються захопити Оскільське водосховище на Харківщині, яке має велике значення для оборони. Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ військовослужбовець Іван Тимочко в ефірі телеканалу «Еспресо».

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За словами військового, на Лимано-Куп'янському напрямку важливою ціллю окупантів є Оскільське водосховище, що простягається від Куп’янська до Ізюма, звідки вони були вибиті в рамках наступальної операції Сил оборони України у 2022 році.

«Це питання іміджеве для них, друга армія світу страшенно програла бій за Харків. Звичайно, що вони завжди будуть намагатися взяти реванш на цьому напрямку», – зауважив військовий.

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Окрім того, Тимочко відзначив важливе значення цього водного рубежа, який має протяжність майже 80 км, для оборони.

«Це б дало їм (російським окупантам, – ред.) можливість вибудувати якісь інженерні укріплення на цьому напрямку, хоча, коли вони відступали свого часу з Харківщини, то пробували на Оскільському водосховищі вибудувати фортифікації, але тоді настільки була велика паніка в їхніх військах, що вони закинули це, тільки почавши якісь елементарні підготовчі роботи», – зауважив він.

Нагадаємо, російські окупанти змістили свою увагу з Куп’янського на Лиманський напрямок, де зараз відбуваються масовані атаки.

До слова, триває 697-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.