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Окупанти вивозять свої сім’ї з Луганська

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вивозять свої сім’ї з Луганська
Російська окупаційна адміністрація Луганська евакуює з міста до РФ свої сім'ї
фото з відкритих джерел

На частині окупованої Луганщини зменшилася кількість особового складу противника

На окупованій Луганщині спостерігається зменшення кількості особового складу противника. Крім того, окупанти почали вивозити свої сім’ї з Луганська. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, за даними Генштабу, протягом десяти днів в окремих населених пунктах Луганської області відзначається зменшення кількості особового складу противника. «До того ж стало практикою, що на передній край здебільшого відправляються мобілізовані російські військовослужбовці. В той час, коли професійні військові намагаються усіма способами залишатись в тилу», – йдеться у зведенні.

За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію Росії сімей військовослужбовців 2-го армійського корпусу збройних сил РФ.

Нагадаємо, триває 335-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями. На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону.

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Теги: окупанти ЗСУ Луганщина війна Генштаб

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