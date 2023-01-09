Наступ Росії на сході практично зупинився – NYT

Війна вже не виправдала очікувань деяких експертів, зокрема тих, хто прогнозував завоювання України протягом кількох тижнів

Швидкість просування сторін у війні між Україною та Росією сповільнилася, а російський наступ на Донбасі взагалі зупинився. Про це пише The New York Times.

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Зазначається, що війна вже не виправдала очікувань деяких експертів, зокрема тих, хто прогнозував завоювання України протягом кількох тижнів. Наразі складно спрогнозувати, як можуть розвиватися події, але обидві сторони дали зрозуміти, що планують нові наступи.

Видання повідомляє, що Росія в перші тижні повномасштабної війни досягла успіхів на півдні, але була відкинута з-під Києва. Отримавши контроль над Херсонською областю, росіяни перейшли до нової мети – захоплення Донецької та Луганської областей. У липні війська РФ захопили останнє місто в Луганській області і з того часу їх наступ практично зупинився.

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Імпульс змінився на користь України під час серпневого контрнаступу. Восени ЗСУ розгромили російські війська на Харківщині, а в листопаді змусили піти з Херсона. З того часу швидкість територіальних змін на користь будь-якої зі сторін сповільнилася.

За словами військових експертів, повільніші темпи і менші успіхи пояснюються кількома чинниками. Серед них відносна щільність російських сил у районі Донбасу; природний бар'єр річки Дніпро на півдні країни, що перешкоджає просуванню України; необхідність для України зберегти та відновити свої сили після серії битв; та зимова погода, що створила труднощі для обох сторін.

Видання нагадує, що українські офіційні особи попередили про можливе різке загострення війни взимку. А нові бойові броньовані машини, які західні союзники пообіцяли надати Україні, дали зрозуміти, що вони готуються ще до одного кривавого року, оскільки війна вступає в нову фазу українських наступальних дій.

Нагадаємо, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій.