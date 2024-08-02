РФ перекидає нові сили на Покровський напрямок – DeepState

За словами аналітиків, наразі важко передбачити, скільки ще сил Росія направить на цей напрямок, оскільки ворог не зважає на втрати

Ааналітик проєкту DeepState Руслан Микула: «Основне завдання зараз – зберегти частини Сил оборони, які вміють і знають, як воювати, і які не бояться»

Найважча ситуація на фронті зараз на Покровському напрямку, оскільки Україна втрачає території, а росіяни перекидають на цю ділянку все нові сили. Про це співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Наразі на Покровський напрямок йде перекидання нових бригад РФ. Наприклад, одна з ворожих бригад, яка раніше була зафіксована як розбита в районі Кринків, була відновлена в районі Джанкою і зараз перебуває в районі Бердичів, що західніше від Авдіївки», – розповів він.

За словами аналітика, наразі важко передбачити, скільки ще сил Росія направить на цей напрямок, оскільки ворог не зважає на втрати, і має великий людський потенціал, який використовується по максимуму.

Він зазначив, що липень для України був надзвичайно складним. Ворог продовжує наступати на багатьох ділянках фронту, і це стосується не тільки Покровського, а й Торецького та Курахівського напрямків. Є просування на Куп'янському напрямку, також ворог просунувся біля Тернів. Важкі бої тривають і на півночі Харківщини.

«Найважча ситуація залишається на Покровському напрямку, де ми втратили чимало сіл і територій. Проте найважливіше те, що ми втрачаємо людей, адже наші основні ресурси – це люди. Без людського ресурсу, без якісного солдата, який знає, що робити в окопі, виграти цю війну неможливо. Тому основне завдання зараз – зберегти частини Сил оборони, які вміють і знають, як воювати, і які не бояться», – наголосив Микула.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» бригадний генерал Андрій Гнатов розповів в інтерв’ю для «Главкому», що наступ ворога на Харківському напрямку мав за мету зробити все, аби ми не змогли швидко відчути результати мобілізації.