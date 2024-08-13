В одному з міст Донеччини комендантська година триватиме 20 годин

Протягом доби буде чотири години, коли люди зможуть пересуватися територією міста Новогродівка

З 15 серпня у зв'язку з активізацією бойових дій та підвищеною загрозою для життя комендантська година у місті діятиме протягом 20 годин – з 15:00 до 11:00 ранку

Керівництво Донецької ОВА ухвалило рішення змінити тривалість комендантської години в місті Новогродівка, де зараз проживає близько 6 тисяч осіб. Про це повідомив начальник відділу цивільного захисту ОВА Сергій Гончаров, інформує Укрінформ.

За словами Гончарова, вже з 15 серпня у зв'язку з активізацією бойових дій та підвищеною загрозою для життя комендантська година у місті діятиме протягом 20 годин – з 15:00 до 11:00 ранку.

«Тобто всього протягом доби буде чотири години, коли населення може пересуватися територією цього населеного пункту. Решту часу на території міста Новогродівка діятиме комендантська година», – пояснив Гончаров.

Крім того, влада обмежить в'їзд цивільного населення, і потрапити до міста зможуть лише ті мешканці, які мають відповідну реєстрацію у цьому місті.

Нагадаємо, українські сили нещодавно відбили позиції в західному та центральному районі Нью-Йорка, а також на південь від Торецька. Водночас окупанти наступають на кількох напрямках. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська нещодавно незначно просунулися в межах Вовчанська. 11 і 12 серпня тривали бої в межах Вовчанська та безпосередньо на схід від Вовчанська біля Тихого. Російський блогер стверджував, що українські війська не ведуть наступальних дій на північ від Харкова біля Глибокого чи на захід від Вовчанська біля Зеленого та Стариці, але завдають потужних ударів по російських військах з безпілотників у цих районах.

Повідомляється, що російські сили просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна під час боїв 12 серпня. Російський блогер стверджував, що російські війська відкинули українські сили з кількох смуг на південь від Берестового, просунулися на південь від Новоселівського, і що російські війська наступають на кількох напрямках у напрямку траси Н-26 Куп’янськ-Сватове.