Правоохоронці викрили 30 службовців на розкраданні 138 млн грн для ЗСУ

У межах слідства правоохоронці провели понад 70 обшуків в приміщеннях структурних підрозділів територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь та комерційних підприємств по всій території України

В Україні правоохоронці викрили розкрадання 138 млн грн бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних сил України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України. Окремих службових осіб також викрито на недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні.

За результатами слідчих дій затримано та повідомлено про підозру 30 особам, з них 15 – у складі організованих злочинних груп.

Серед підозрюваних три начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у м. Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, сім начальників квартирно-експлуатаційних відділів у містах Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур.

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Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів фото: Офіс генпрокурора

Чиновникам інкримінують:

розтрату та привласнення коштів під час закупівель за завищеними цінами паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, природнього газу, меблів для армії, проведення будівельних робіт на об'єктах військової інфраструктури,

зловживання владою або службовим становищем,

недбале ставлення до військової служби,

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.

Одному з підозрюваних – начальнику регіонального комунально-експлуатаційного відділення інкриміновано незаконне набуття активів на суму 11,7 млн грн у вигляді комерційного майна, земельних ділянок, інших засобів та речей через оформлення їх на довірену особу.

У межах слідства правоохоронці провели понад 70 обшуків в приміщеннях структурних підрозділів територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь та комерційних підприємств по всій території України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №11340 щодо угоди зі слідством у провадженні по корупційних злочинах. Він дозволяє підозрюваним у корупції «відкупитися» від покарання, сплативши штраф.

За основу проголосував 231 народний депутат. Зокрема, розміри відшкодування варіюються від 204 тис. до 204 млн грн залежно від тяжкості злочину.

Згодом народний депутат України Дмитро Гурін прокоментував своє рішення проголосувати у першому читанні за законопроєкт, який полегшує життя корупціонерам.

До слова, 15 липня стало відомо, що нардеп Микола Задорожній підозрюється у хабарництві.

Правоохоронці з'ясували, що парламентарій міг вимагати від голови сільської ради Сумської області хабаря за те, щоб «безперешкодно» провести тендер щодо ремонту водопроводу в Охтирському районі Сумської області. Його відкат мав скласти 10% від загальної суми – 3,4 млн грн.