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Наступні дні будуть вирішальними для всього світу – Бербок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Наступні дні будуть вирішальними для всього світу – Бербок
фото з відкритих джерел

Бербок: «Ця війна – не європейська справа. Ця війна має жахливі наслідки для всього світу» 

Наступні дні стануть вирішальними як для перебігу війни в Україні, так і загалом для подальшого розвитку світу. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на пресконференції з філіппінським колегою Енріке Манало після їх переговорів у Берліні.

«Наступні дні будуть вирішальними не лише з огляду на Україну, але вирішальними для миру в усьому світі», – заявила Бербок.

Вона назвала наступний тиждень в Нью-Йорку таким, який «підсумує весь минулий рік». Йдеться про те, що світ згуртовано засудив російську агресивну війну, що показало голосування по резолюції Генасамблеї ООН в березні минулого року. Втім, була певна кількість країн, які утрималися, і дуже мала кількість підтримала Росію. За оцінкою Бербок, перші продовжували утримуватися при інших голосуваннях не тому, що вони не засуджують війну, не тому, що вони не підтримують Хартію ООН, «а тому, що вони перебувають у сильній залежності від Росії».

Загалом протягом минулого року вдалося домогтися заяв світу, що він не лише засуджує це порушення міжнародного права, а й те, що чітко стоїть на позиціях Хартії ООН. 

«Ця війна – не європейська справа. Ця війна має жахливі наслідки для всього світу. Тому саме цими днями в Нью-Йорку весь світ апелюватиме до президента путіна із закликом припинити війну та вивести війська, а також подбати про відновлення миру», – підкреслила міністерка.

Водночас вона зазначила, що весь минулий рік партнери в ЄС і НАТО працювали над зміцненням власної обороноздатності.

Раніше повідомлялося, що Німеччина розчарована кількістю країн, які зголосилися надати Україні Leopard.

Теги: війна Україна Німеччина

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