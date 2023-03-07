«Слуга народу» ініціюватиме присвоєння звання Героя України розстріляному військовому

Фракція закликала світову спільноту покарати Росію за всі воєнні злочини проти людяності

Після ідентифікації розстріляного російськими окупантами полоненого українського захисника фракція «Слуга народу» звернеться до президента Володимира Зеленського з проханням присвоїти загиблому звання Героя України. Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія.

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«Після встановлення всіх обставин та ідентифікації загиблого, фракція має намір направити президенту України Володимиру Зеленському звернення з проханням присвоїти воїну звання Героя України (посмертно). Його подвиг є виразом незламності народу й українського війська», – йдеться в повідомленні.

Фракція закликала світову спільноту, парламенти, уряди та міжнародні організації покарати РФ та її керівництво за всі воєнні злочини проти людяності й акти геноциду, вчинені проти українського народу.

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«Ми схиляємо голови перед героїзмом патріота, який перед лицем жорстокого ворога проявив мужність і залишився вірним народу України й військовій присязі до кінця. Його подвиг залишиться назавжди в пам’яті українців. Ми зробимо все, щоб притягнути вбивць до відповідальності й покарати за вчинений нелюдський злочин», – написав Арахамія.

Нагадаємо, російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Володимир Зеленський жорстко відреагував, а Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя.

До слова, омбудсмен України Дмитро Лубінець розіслав відео страти українського воїна російськими загарбниками за слова «Слава Україні», своїм міжнародним партнерам.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройного українського полоненого.