США звинуватили РФ у причетності до кібератак на розробки вакцин проти Covid-19

США звинуватили РФ у причетності до кібератак на розробки вакцин від коронавірусу

Росія компрометувала американські мережі та ланцюжки поставок, крала інтелектуальну власність і сіяла ворожнечу з метою підриву демократії

Мін'юст США оприлюднив фінансовий звіт за 2021 фінансовий рік, у якому йдеться, зокрема, про кіберзагрози.

У документі йдеться, що лише за останній рік низка країн, включаючи Росію, Китай, Іран та КНДР, за допомогою кібероперацій націлювалися на діяльність та дослідження, пов'язані з розробкою в Сполучених Штатах вакцин проти Covid-19

Як стверджують у міністерстві, ці держави компрометували американські мережі та ланцюжки поставок, крали інтелектуальну власність і сіяли ворожнечу з метою підриву демократії.

У відомстві також зазначили, що кіберсуб'єкти, коло яких розширюється, створює дедалі більшу загрозу національній, економічній та особистій безпеці.

Раніше американська компанія Microsoft випустила дослідження, згідно з яким у період з липня 2020 року по червень 2021 року «російські хакери» були джерелом 58% кібератак у світі.

Нагадаємо, на початку літа Кіберполіція попередила про масовану атаку «вірусу» на державні установи та приватні компанії в Україні. Зловмисники розповсюджували шкідливе програмне забезпечення, що встановлювало на комп’ютер користувача віддалений прихований доступ та відправляло документи на підконтрольні їм сервери.

Нагадаємо також, раніше Кіберполіція Київщини дала поради, як убезпечитись від онлайн-шахрайства.

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