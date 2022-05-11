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    Події в Україні

    Нацгвардія назвала втрати за час війни Росії проти України

    Нацгвардія назвала втрати за час війни Росії проти України
    фото: Генштаб ЗСУ

    У бою загинуло понад пів тисячі військових

    Під час бойових дій Росії проти загинуло понад пів тисячі військовослужбовців Національної гвардії України. Про це повідомив начальник оперативного управління штабу Головного управління НГУ Олексій Надточий на брифінгу 11 травня.

    «На жаль, під час виконання завдань за цей період втрати особового складу Нацгвардії складають санітарними – 1697 військовослужбовців, безповоротними – 501 військовослужбовець», – сказав він.

    До слова, малий та середній бізнес України зазнали прямих втрат у розмірі $64-85 млрд протягом шести тижнів повномасштабної війни РФ проти нашої країни.

    Тим часом, бійці ЗСУ звітують про чималі втрати ворога на сході за добу. Протягом 10 травня ворог за добу втратив 350 солдатів та 25 танків

    Теги: росія окупанти війна Нацгвардія Україна окупація #stoprussia
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    Нацгвардія назвала втрати за час війни Росії проти України