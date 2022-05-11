Президент Чехії дозволив своїм громадян вступати до лав ЗСУ

В Україну готуються вирушити 103 громадянина Чехії

Президент Чехії Мілош Земан дозволив 103 громадянам своєї країни вступити до Збройних сил України. Про це йдеться у заяві прессекретаря президента Іржі Овчачека.

Повідомляється, що рішення має підписати прем'єр-міністр Петро Фіала.

На початку березня Фіала під час переговорів з Земаном заявив, що неможливо дати колективну можливість виїхати на війну за кордон і, зважаючи на кількість заяв, неможливо навіть надати індивідуальне погодження заявникам.

Нагадаємо, Генасамблея ООН офіційно прийняла Чехію в Раду з прав людини замість Росії. Як раніше повідомлялося, Чехія готова відмовитися від закупівлі нафти з Росії.

Читайте також: Президент Чехії назвав головну ілюзію Путіна