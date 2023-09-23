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Нацгвардійці розбомбили ворожий бліндаж одним пострілом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нацгвардійці розбомбили ворожий бліндаж одним пострілом
Нацгвардійці продемонстрували високий рівень підготовки артилеристів
фото з відкритих джерел

У результаті точного влучання здетонував боєкомплект росіян

На Запорізькому напрямку воїни знищили одним влучним пострілом ворожий бліндаж. Про це повідомляє 14-та Штурмова бригада Національної гвардії «Червона калина».

Нацгвардійці продемонстрували високий рівень підготовки артилеристів. Крім того, в результаті точного влучання здетонував боєкомплект росіян, а залишки їхнього підрозділу почали тікати і залишати позиції.

«Нехай знають, що ми їх бачимо. Ми відслідковуємо кожен крок, кожен рух російської техніки. І як тільки ціль з’являється в полі нашого зору – вона буде знищена. Це чекає на кожного окупанта», – розповідають бійці «Червоної калини».

Раніше українські військові виявили на Херсонщині ворожий катер разом з екіпажем і з FPV-дрона знищили його. 

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Теги: Червона калина

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