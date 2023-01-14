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Зіткнення двох гелікоптерів в Австралії: відео зсередини літального апарата

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зіткнення двох гелікоптерів в Австралії: відео зсередини літального апарата
Внаслідок інциденту загинуло четверо людей
фото: скріншот з відео

Гелікоптери зіткнулися на висоті менше 150 метрів

Два гелікоптери зіткнулися біля морського тематичного парку в австралійському штаті Квінсленд. Відомо, що зіткнення сталося неподалік тематичного парку Sea World на Золотому узбережжі, коли у парку відпочивали люди. Про це повідомляє «Главком».

Гелікоптери зіткнулися на висоті менше 150 метрів, коли один спробував приземлитися, а інший тільки злітав. Австралійське бюро безпеки на транспорті підтвердило, що зіткнення у повітрі було смертельним.

Служба швидкої допомоги Квінсленду повідомила, що 13 осіб отримали травми, а місцеві ЗМІ повідомили, що внаслідок інциденту загинуло четверо людей.

З'явились трагічні кадри зіткнення двох гелікоптерів в Австралії, що були зняті одним із пасажирів літального апарата.

Нагадаємо, у провінції Цзянсі на сході Китаю сталася масштабна аварія, в результаті якої загинули 17 людей, ще 22 особи отримали поранення.

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Теги: аварія вертоліт смерть Австралія

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