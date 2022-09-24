Науковиця показала потяг-морг із трупами російських військових

Окупанти безславно закінчують життя в Україні

Окупанти не забирають своїх покійників

Поблизу російського кордону стоїть потяг-морг, до якого складають трупи військових РФ. Росія не хоче їх забирати, тому залишається лише поміщати їх у вагони.

Відповідне відео оприлюднила у твітері докторка наук з воєнної політології Віра Миронова, яка після початку повномасштабного нападу Росії приїхала з Європи до України.

«Здесь призывники 21 года, более взрослые военные, один пилот, который, видимо, катапультировался, но это ему не помогло, один мужчина с двумя часами, видимо, мародер. Продолжайте приезжать, ребята, это ваш выбор, но вот этим все заканчивается обычно», – констатує Миронова.

Нагадаємо, у травні 2022 року письменник Джонатан Літтелл і фотограф Антуан д'Агата побували у моргах Бучі та Харкова та написали репортаж про те, як в Україні зберігаються тіла загиблих російських окупантів.

За минулу добу, 23 вересня, українські захисники знищили близько 240 рашистів. Від початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували приблизно 56300 російських окупантів