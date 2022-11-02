«Вони божевільні?». Президент відповів, чому компроміси із окупантами неможливі 

Рашисти спочатку кажуть, буцімто готові до перемовин, а тоді гатять ракетами

Російська влада не веде дипломатичних перемовин – вони брешуть, що хочуть зупинити війну, а самі тим часом запускають по Україні понад пів сотні ракет за пів дня. Про це сказав президент Володимир Зеленський інтерв'ю чеському телебаченню.

«То хто вони? Божевільні? Хворі? Я не можу зрозуміти, що у них в голові. Як нам з ними говорити, якщо вони того ж дня атакують нас 54 ракетами? Мені здається, вони живуть на іншій планеті», – сказав Зеленський.

Тож на думку українського президента, рашисти мають зробити кроки назад і зупинити війну. І піти з української території, включно з Кримом та Донбасом.

Нагадаємо, 31 жовтня рашисти вчинили масований ракетний обстріл України 54 ракетами.

Крім того, президент Володимир Зеленський каже: не очікував, що в ХХІ столітті люди (не тільки російські військові, але й загалом) здатні на таку немислиму жорстокість, яку продемонстрували рашисти в Україні.

Як відомо, Зеленський вважає: найбільша помилка України та її політиків за 30 років незалежності – це те, що ми не побудували сильної оборонної стратегії, адже не чекали настільки агресивних та кровопролитних вчинків від країни-терористки Росії.

Нагадаємо, після перемоги України над Росією президент Володимир Зеленський передусім планує з'їздити в деокупований Крим.

Крім того, президент України наголосив, що після закінчення війни і перемоги України найважливішим пріоритетом для всієї європейської спільноти стане питання безпеки.