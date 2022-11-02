Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Партизани «кошмарять» окупантів, у РФ повстали мобілізовані. П'ять важливих новини 2 листопада

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Партизани «кошмарять» окупантів, у РФ повстали мобілізовані. П'ять важливих новини 2 листопада
Сьогодні ми ще на крок стали ближчими до перемоги
фото з відкритих джерел

Триває 252 доба війни, Україна бореться з навалою агресорів

У середу, 2 жовтня, «Главком», як і щовечора, зібрав найголовніші події дня в коротку добірку, аби наші читачі нічого не пропустили. 

Партизани на окупованих територіях дають прочухана загарбникам

Ефективні українські партизанські атаки змушують російське керівництво відволікати ресурси від операцій на фронті для забезпечення безпеки тилових районів, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Крім того, партизани погіршують здатність Росії захищатися від постійних українських контрнаступів, не кажучи вже про проведення власних наступальних операцій. Погана російська оперативна безпека уможливила українські партизанські напади, а зростаючий дефіцит живої сили в Росії, ймовірно, погіршує здатність російських військ ефективно захищати російські тилові райони від партизанських нападів і одночасно оборонятися від українських контрнаступів.

Зернова угода відновлена

Росія заявила, що відновлює свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі, оскільки отримала необхідні письмові гарантії. У РФ заявили, що українська сторона офіційно запевнила, що «морський гуманітарний коридор використовуватиметься лише відповідно до положень «Чорноморської ініціативи» та пов'язаного з нею положення про СКЦ».

На Донеччині тривають запеклі бої

Основні зусилля російських окупаційних військ зосереджені на захопленні всієї Донецької області. Окупанти атакують одразу на кількох напрямках. Експерти відзначають посилення бойових дій на Донеччині.

Партизани «кошмарять» окупантів, у РФ повстали мобілізовані. П'ять важливих новини 2 листопада фото 1

У 13-кілометровій зоні в районі Бахмута (поблизу селища Опитне та міста Соледар) підрозділи ПВК «Вагнера» намагаються прорвати українську оборону. В мережі з'явилися кадри з геолокацією у смт Зайцеве, на яких зафіксований ближній бій між Силами оборони та «вагнерівцями». Також українських захисники повідомили про евакуацію цивільного населення з села Кліщіївка, що за дев'ять кілометрів від Бахмута.

Тривають бої в селах Первомайське та Водяне. Російські джерела також стверджують, що окупаційним військам вдалося просунутися в Мар'їнці, проте оцінювати результати на цьому напрямку ще зарано.

У РФ повстали мобілізовані

У Росії понад сотня мобілізованих у Чуваській Республіці, місто Ульяновськ, влаштували бунт і відмовляються їхати на війну в Україну, поки не отримають обіцяні виплати. Чоловіки обурились, адже уряд обіцяв усім одноразову виплату у розмірі 300 тисяч рублів, проте грошей вони й досі не побачили. 

Силовики країни-терористки Росії, схоже, злякалися протестувальників, адже прийняли рішення скасувати заняття зі стрільби, а кімнати зі зброєю закрити та опечатати.

Надвечір протестувальники вийшли на вулицю і дебоширять.

Підозра дочці ексміністра оборони України

Партизани «кошмарять» окупантів, у РФ повстали мобілізовані. П'ять важливих новини 2 листопада фото 2

Співробітники Служби безпеки викрили на антиукраїнській діяльності дочку колишнього міністра оборони України (2012-2014 рр.) Павла Лебедєва. За матеріалами слідства, вона керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років без права обіймати певні посади та конфіскацію майна.

До слова, триває 252 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.  Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

Читайте також: Путін уже чинить геноцид в Україні! Чого чекає світ?

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місія Головнокомандувача ЗСУ – розірвати зачароване коло і звільнити Україну та й весь світ від московської загрози
«Ми ведемо війну не вісім місяців...» Уточнення до заяви генерала Залужного
Сьогодні, 20:43
Українська армія головний гарант існування нашої держави
На яких умовах можливе завершення війни між Росією та Україною?
Сьогодні, 17:55
Війна складна, а надалі вона буде лише ускладнюватися, оскільки вже скоро почнеться зима
Надто складна війна. Українська битва очима найвпливовіших світових ЗМІ ДАЙДЖЕСТ
Сьогодні, 16:53

Події в Україні

«Дрони-камікадзе» атакують Запорізьку та Дніпропетровську області: оголошено повітряну тривогу
«Дрони-камікадзе» атакують Запорізьку та Дніпропетровську області: оголошено повітряну тривогу
Партизани «кошмарять» окупантів, у РФ повстали мобілізовані. П'ять важливих новини 2 листопада
Партизани «кошмарять» окупантів, у РФ повстали мобілізовані. П'ять важливих новини 2 листопада
Путін та Лукашенко чекають помилки Генштабу. Безсмертний оцінив ймовірність нападу з Білорусі
Путін та Лукашенко чекають помилки Генштабу. Безсмертний оцінив ймовірність нападу з Білорусі
Міноборони закликає не публікували фото зниклих військових: роз'яснення
Міноборони закликає не публікували фото зниклих військових: роз'яснення
Росіяни нарощують темпи мародерства на Запоріжжі
Росіяни нарощують темпи мародерства на Запоріжжі
Окупаційна влада заборонила жителям Херсонщини рух через Дніпро
Окупаційна влада заборонила жителям Херсонщини рух через Дніпро

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Хотіла стати супершпигункою, а їстиме тюремну баланду. СБУ викрила незвичного «крота» в своїх рядах
118K
«Де їх тримали?». Зеленський розповів, чим його здивували росіяни 
94K
Росіяни підтримують війну в Україні? Результати закритого опитування
77K
Британська розвідка пояснила, чому Пригожин став відвертішим у своїх заявах
69K
Лідер Ічкерії Закаєв закликає Україну визнати незалежність ще однієї республіки, окупованої РФ
67K
На Донеччині запеклі бої, «вагнерівці» штурмують українські сили – ISW (мапа)

Новини

На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
Вчора, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту