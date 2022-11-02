Партизани «кошмарять» окупантів, у РФ повстали мобілізовані. П'ять важливих новини 2 листопада

Сьогодні ми ще на крок стали ближчими до перемоги

Триває 252 доба війни, Україна бореться з навалою агресорів

У середу, 2 жовтня, «Главком», як і щовечора, зібрав найголовніші події дня в коротку добірку, аби наші читачі нічого не пропустили.

Партизани на окупованих територіях дають прочухана загарбникам

Ефективні українські партизанські атаки змушують російське керівництво відволікати ресурси від операцій на фронті для забезпечення безпеки тилових районів, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Крім того, партизани погіршують здатність Росії захищатися від постійних українських контрнаступів, не кажучи вже про проведення власних наступальних операцій. Погана російська оперативна безпека уможливила українські партизанські напади, а зростаючий дефіцит живої сили в Росії, ймовірно, погіршує здатність російських військ ефективно захищати російські тилові райони від партизанських нападів і одночасно оборонятися від українських контрнаступів.

Зернова угода відновлена

Росія заявила, що відновлює свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі, оскільки отримала необхідні письмові гарантії. У РФ заявили, що українська сторона офіційно запевнила, що «морський гуманітарний коридор використовуватиметься лише відповідно до положень «Чорноморської ініціативи» та пов'язаного з нею положення про СКЦ».

На Донеччині тривають запеклі бої

Основні зусилля російських окупаційних військ зосереджені на захопленні всієї Донецької області. Окупанти атакують одразу на кількох напрямках. Експерти відзначають посилення бойових дій на Донеччині.

У 13-кілометровій зоні в районі Бахмута (поблизу селища Опитне та міста Соледар) підрозділи ПВК «Вагнера» намагаються прорвати українську оборону. В мережі з'явилися кадри з геолокацією у смт Зайцеве, на яких зафіксований ближній бій між Силами оборони та «вагнерівцями». Також українських захисники повідомили про евакуацію цивільного населення з села Кліщіївка, що за дев'ять кілометрів від Бахмута.

Тривають бої в селах Первомайське та Водяне. Російські джерела також стверджують, що окупаційним військам вдалося просунутися в Мар'їнці, проте оцінювати результати на цьому напрямку ще зарано.

У РФ повстали мобілізовані

У Росії понад сотня мобілізованих у Чуваській Республіці, місто Ульяновськ, влаштували бунт і відмовляються їхати на війну в Україну, поки не отримають обіцяні виплати. Чоловіки обурились, адже уряд обіцяв усім одноразову виплату у розмірі 300 тисяч рублів, проте грошей вони й досі не побачили.

Силовики країни-терористки Росії, схоже, злякалися протестувальників, адже прийняли рішення скасувати заняття зі стрільби, а кімнати зі зброєю закрити та опечатати.

Надвечір протестувальники вийшли на вулицю і дебоширять.

Підозра дочці ексміністра оборони України

Співробітники Служби безпеки викрили на антиукраїнській діяльності дочку колишнього міністра оборони України (2012-2014 рр.) Павла Лебедєва. За матеріалами слідства, вона керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років без права обіймати певні посади та конфіскацію майна.

До слова, триває 252 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.