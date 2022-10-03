«Навіщо ми сюди полізли?»: окупант шкодує, що пішов на війну і хоче втекти в РФ (аудіо)

Рашист повідомив дружині, щоб раптом що, то вона його шукала в районі села Шипилівка Луганської області

Російський окупант скаржиться дружині на власне командування і говорить про бажання швидше втекти в Росію. Таку телефонну розмову перехопило Головне управління розвідки Міноборони.

«На**й мы сюда полезли? На*й эта страна у**ищная нужна, бл*ть? Просто у*бищная! В карманах земля, бл*, в трусах земля, бл*, весь в грязи, бл*, как чмо *баной, бл*. От консерви уже тошнит, бл*, на**й, – в пи*ду, бл*», – скаржиться окупант.

Рашист надіється, що втече з України раніше – він по рації чув про збір списків російських ракетників, хоча припускає, що, можливо, окупаційне командування просто перевіряє хто де є. Крім того, окупант скаржиться на своє командування.

«У меня командование наше конченное, и нашей дивизии – бл**ской ублюдской на**й – не *бет, где я есть. И даже не интересуется. Им вообще по*ую, бл*», – каже окупант і повідомив дружині, щоб раптом що, то вона його шукала в районі села Шипилівка Луганської області.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, триває 222-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.