Навіщо РФ готує провокації на кордоні Чернігівщини та в Молдові: версії ISW

Кремль готує операції під чужим прапором

Кремль створює умови для проведення операцій під чужим прапором на міжнародному кордоні Чернігівської області та в Молдові. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначили, що 23 лютого Оперативне командування «Північ» повідомило, що російські війська готують можливі операції під прикриттям у міжнародних прикордонних районах Чернігівської області. Українська розвідка вже зафіксувала, як російські колони з військовою технікою без розпізнавальних знаків і особовим складом, одягненим у форму, схожу на українську, просуваються до районів кордону Чернігівської області. Українські військові вважають, метою цих операцій під фальшивим прапором є спроба звинуватити українські сили в порушенні територіальної цілісності невизначеної країни, маючи на увазі, швидше за все, Білорусь.

В ISW не виключають, що Кремль готує атаки під фальшивим прапором, щоб втягнути Білорусь у війну. Нагадаємо, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив 16 лютого про те, що Білорусь вступить у війну лише в разі нападу з боку України.

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Міністерство оборони Білорусі також заявило 21 лютого, що білоруські війська спостерігали нарощування українських сил біля своїх кордонів.

«ISW продовжує оцінювати, що напад Білорусі чи Росії на північні українські регіони дуже малоймовірний, але Росія прагне дотиснути Лукашенка або звинуватити Україну в розширенні війни, щоб підірвати підтримку Києва. Така операція під фальшивим прапором також може бути спрямована на закріплення українських сил на північному кордоні з метою послаблення української оборони на сході України та підготовки до контрнаступальних операцій», – зазначили аналітики.

Крім того, Кремль також створює інформаційні умови для проведення операції під фальшивим прапором в окупованому Придністров’ї. 23 лютого міноборони Росії заявило, що українські війська найближчим часом планують здійснити збройну провокацію проти Придністров'я. «Міністерство оборони, ймовірно, прагнуло підняти цей неправдивий наратив, щоб перекрутити попередження президента України Володимира Зеленського президенту Молдови Майї Санду про те, що Кремль готує провокації в Молдові, і його пропозицію допомогти Молдові, якщо російські сили в Придністров'ї загрожуватимуть територіальній цілісності України», – йдеться у звіті ISW.

Ключові висновки ISW:

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