Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Навіщо РФ готує провокації на кордоні Чернігівщини та в Молдові: версії ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Навіщо РФ готує провокації на кордоні Чернігівщини та в Молдові: версії ISW
Російські колони з військовою просуваються до районів кордону Чернігівської області
фото ілюстративне

Кремль готує операції під чужим прапором

Кремль створює умови для проведення операцій під чужим прапором на міжнародному кордоні Чернігівської області та в Молдові. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що 23 лютого Оперативне командування «Північ» повідомило, що російські війська готують можливі операції під прикриттям у міжнародних прикордонних районах Чернігівської області. Українська розвідка вже зафіксувала, як російські колони з військовою технікою без розпізнавальних знаків і особовим складом, одягненим у форму, схожу на українську, просуваються до районів кордону Чернігівської області. Українські військові вважають, метою цих операцій під фальшивим прапором є спроба звинуватити українські сили в порушенні територіальної цілісності невизначеної країни, маючи на увазі, швидше за все, Білорусь. 

В ISW не виключають, що Кремль готує атаки під фальшивим прапором, щоб втягнути Білорусь у війну. Нагадаємо, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив 16 лютого про те, що Білорусь вступить у війну лише в разі нападу з боку України.

Міністерство оборони Білорусі також заявило 21 лютого, що білоруські війська спостерігали нарощування українських сил біля своїх кордонів. 

«ISW продовжує оцінювати, що напад Білорусі чи Росії на північні українські регіони дуже малоймовірний, але Росія прагне дотиснути Лукашенка або звинуватити Україну в розширенні війни, щоб підірвати підтримку Києва. Така операція під фальшивим прапором також може бути спрямована на закріплення українських сил на північному кордоні з метою послаблення української оборони на сході України та підготовки до контрнаступальних операцій», – зазначили аналітики.

Крім того, Кремль також створює інформаційні умови для проведення операції під фальшивим прапором в окупованому Придністров’ї. 23 лютого міноборони Росії заявило, що українські війська найближчим часом планують здійснити збройну провокацію проти Придністров'я. «Міністерство оборони, ймовірно, прагнуло підняти цей неправдивий наратив, щоб перекрутити попередження президента України Володимира Зеленського президенту Молдови Майї Санду про те, що Кремль готує провокації в Молдові, і його пропозицію допомогти Молдові, якщо російські сили в Придністров'ї загрожуватимуть територіальній цілісності України», – йдеться у звіті ISW. 

Ключові висновки ISW:

  • Президент Росії Володимир Путін продовжує висловлювати шаблонну риторику на публічних заходах, які дають йому можливість формувати російський інформаційний простір напередодні річниці вторгнення Росії в Україну.
  • Ймовірно, Путін намагався применшити останні сплески критики щодо інтеграції «ДНР/ЛНР» до збройних сил Росії.
  • Здається, Путін більше стурбований зверненням до ультранаціоналістичних провоєнних ідеологів безглуздими жестами, ніж представленням будь-якого нового підходу до досягнення цілей Кремля в Україні.
  • Путін, ймовірно, продовжує страждати від упередженості підтвердження у своїй вірі в те, що бажання Росії воювати переживе бажання Заходу підтримувати Україну.
  • Російське джерело намагалося перешкодити західним дискусіям щодо оприлюднення секретної інформації щодо міркувань Китаю щодо надання летальної допомоги Росії.
  • Фінансист «групи Вагнера» Євген Пригожин заявив, що 23 лютого міністерство оборони Росії виконало повний запит «Вагнера» на артилерійські боєприпаси після шаленої підтримки Пригожина в російському інформаційному просторі.
  • Російські війська вели наземні атаки поблизу Сватового та Кремінної.
  • Російські війська продовжували наземні атаки навколо Бахмута, в районі Авдіївки-Донецька та на заході Донецької області.
  • Російська влада заявила про дострокове завершення ремонту прольотів мосту через Керченську протоку.
  • Російські чиновники продовжують пропонувати додаткові та недостатні пільги для підтримки російських військових і виробників оборонної продукції.
  • Російська окупаційна влада продовжує намагатися мілітаризувати українських дітей через впровадження програм військово-патріотичного виховання на окупованих територіях. 
Навіщо РФ готує провокації на кордоні Чернігівщини та в Молдові: версії ISW фото 1

Нагадаємо, опівночі 23 лютого міноборони Росії заявило, нібито Київ активізував підготовку до вторгнення в невизнане Придністров'я.

Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко Молдова війна Чернігівщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розвідка зафіксувала рух техніки РФ у напрямку Чернігівщини
Розвідка зафіксувала рух техніки РФ у напрямку Чернігівщини
23 лютого, 09:58
Росія хоче перекласти на Україну провокації в Придністров’ї. Молдова відреагувала
Росія хоче перекласти на Україну провокації в Придністров’ї. Молдова відреагувала
23 лютого, 09:42
Придністров’я з 1992 року окуповане російськими військами
Вторгнення в Молдову? Міноборони Росії зробило опівночі тривожну заяву
23 лютого, 23:24

Події в Україні

Скільки людей загинуло від рук росіян під час окупації Київщини: поліція назвала моторошні цифри
Скільки людей загинуло від рук росіян під час окупації Київщини: поліція назвала моторошні цифри
Чи буде новий наступ росіян із Білорусі: оцінка Буданова і Дейнека
Чи буде новий наступ росіян із Білорусі: оцінка Буданова і Дейнека
«Де дорога на Москву?» – пряма мова Резнікова з «Леопарда» (фото, відео)
«Де дорога на Москву?» – пряма мова Резнікова з «Леопарда» (фото, відео)
У Маріуполі прогримів вибух: є влучання по окупантах
У Маріуполі прогримів вибух: є влучання по окупантах
Буданов назвав умову, за якої росіяни могли взяти Київ
Буданов назвав умову, за якої росіяни могли взяти Київ
Усі мости Києва були заміновані на випадок прориву росіян – Резніков
Усі мости Києва були заміновані на випадок прориву росіян – Резніков

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9525
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8136
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7125
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6959
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6588
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту