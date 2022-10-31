Заступник Єрмака після скандалу віддає джип, який Україні передали американці (фото)

Тимошенко: «Надалі користуватись цим авто не буду»

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко після гучного скандалу довкола автомобіля, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і, який він використовує як службовий, поспішив запевнити, що передасть машину на фронт. Про це Тимошенко написав у Телеграм.

«Щодо Chevrolet Tahoe. Звернувся до ДУСу щодо передачі цього автомобіля в один із прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях. Проконтролюю, щоб авто передали найближчими днями. Я робив, роблю і буду робити все для того, щоб наближати нашу перемогу. На цьому тижні передам ще три пікапи для потреб Збройних Сил і продовжуватиму підтримувати наших захисників», – написав Тимошенко.

Заступник Єрмака також визнав, що автомобіль використовувався як службове авто. «Без приховувань, перебуваючи на балансі Державного Управління Справами. За останні місяці проїхав на цьому автомобілі близько 40 000 км в робочих поїздках по всій Україні. Надалі користуватись цим авто не буду», – запевнив Тимошенко.

Як повідомлялося, Тимошенко регулярно викладає на своїй Facebook-сторінці короткі сюжети про власні поїздки в різні регіони країни, під час яких він спілкується з місцевою владою і мешканцями, інспектує будівництва та ремонти об’єктів. На цих відео журналісти помітили один і той самий автомобіль, яким користується Тимошенко – новий позашляховик Chevrolet Tahoe. Як з'ясувалося, заступник керівника Офісу президента використовує як службовий автомобіль, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій.