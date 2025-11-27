Головна Країна Суспільство
Україна на межі демографічної катострофи? Експертка пояснює тенденції

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Україна на межі демографічної катострофи? Експертка пояснює тенденції
Динаміка смертності та народжуваності в Україні погіршується вже понад десятиліття
колаж: glavcom.ua

Світлана Аксьонова: Навіть без перепису зрозуміло, що смертність у рази перевищує народжуваність

Україна вже понад 30 років живе в умовах стійкої демографічної кризи. Про це йдеться у матеріалі «Главкому» «50 тис. за народження дитини. Мало це чи багато: що каже світовий досвід?».

За словами провідної наукової співробітниці Інституту демографії НАН України Світлани Аксьонової, витоки проблеми сягають початку 1990-х, а всі роки незалежності об’єднує одна тенденція – природний спад населення.

«Увесь період незалежності характеризується природним убутком населення – смертність стабільно перевищує народжуваність. Це головна ознака демографічної кризи», – наголошує експертка.

Попри це, у країни був період «демографічного перепочинку» – у 2002–2012 роках. Тоді народжуваність поступово зростала, смертність падала, а середня тривалість життя підвищувалася. Але після 2013 року негативна динаміка повернулася.

Ситуацію різко погіршила пандемія Covid-19. «2020-2021 роки стали переломними – смертність різко зросла, а народжуваність продовжила знижуватися. І саме в такій демографічно складній ситуації країна вступила у повномасштабну війну», – зазначає демографиня.

Точних цифр нині немає через відсутність перепису, однак розрахункові дані фахівців свідчать: смертність у країні майже утричі більша за кількість народжень. «Це надзвичайно складна ситуація, однак не катастрофічна – певний потенціал ще зберігається», – підсумовує Аксьонова.

Раніше «Главком» писав, хто залишиться в Україні після закінчення війни. Після відкриття кордонів масового виїзду українців за кордон не очікується. За прогнозами експертів, залишиться більшість жінок, які нині проживають в Україні, тоді як частина чоловіків може скористатися можливістю виїхати. 

За словами директорки Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України Елли Лібанової, жінки, які хотіли виїхати з України через війну, вже зробили це раніше. Ті, хто залишилися, навряд чи наважаться на переїзд зараз, адже умови для біженців за кордоном значно погіршилися, а допомогу, яку українки отримували у 2022 році, скоротили або повністю припинили надавати.

Україна на межі демографічної катострофи? Експертка пояснює тенденції
Україна на межі демографічної катострофи? Експертка пояснює тенденції
