Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дрони атакували Саратов: у районі нафтозаводу зафіксовано пожежу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакували Саратов: у районі нафтозаводу зафіксовано пожежу
фото: соцмережі

Губернатор Саратовської області повідомив, що нібито пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури

Уночі по російському Саратову було здійснено атаку дронами. За даними місцевих пабліків, під удари потрапив нафтопереробний завод, інформує «Главком».

Водночас губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що нібито пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Раніше у ніч на 11 листопада серія вибухів пролунала у Саратові. Місцеві повідомляли про щонайменше п'ять вибухів у південно-західній частині міста. Як виявилося, під атаку потрапив Саратовський нафтопереробний завод, там розгорілася сильна пожежа.

До слова, у ніч на 14 листопада в Новоросійську під час атаки безпілотників була пошкоджена нафтобаза на перевантажувальному комплексі «Шесхарис». Окрім того, були пошкоджені й берегові споруди.

Читайте також:

Теги: росія нафта війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Дагестані розбився вертоліт: є загиблі
У Дагестані розбився вертоліт: є загиблі
7 листопада, 15:07
Збірна Росії здобула перемогу на чемпіонаті світу 2009 року, який проходив у Швейцарії, вигравши тоді всі матчі
Функціонер з РФ продав золото чемпіонату світу з хокею, щоб допомогти родині ліквідованого сина окупанта
7 листопада, 10:57
Санкції Трампа – не про швидке закінчення війни
Санкції Трампа – не про швидке закінчення війни
23 жовтня, 17:37
У Москві заявили, що ціллю атаки були «об’єкти енергетичної інфраструктури»
Міноборони РФ пояснило, навіщо вдарило по дитсадку в Харкові
22 жовтня, 13:42
Прем'єр-міністр Індії Наредна Моді та Володимир Путін під час саміту БРІКС у Казані
Індія купуватиме менше нафти у Росії – Трамп
22 жовтня, 01:22
Американський лідер зробив заяву про війну РФ проти України
Трамп натякнув на завершення війни в Україні
21 жовтня, 21:44

Соціум

Дрони атакували Саратов: у районі нафтозаводу зафіксовано пожежу
Дрони атакували Саратов: у районі нафтозаводу зафіксовано пожежу
Секретна військова радіостанція РФ припинила трансляцію через атаку дронів
Секретна військова радіостанція РФ припинила трансляцію через атаку дронів
США розпочали операцію «Південний спис» проти наркокартелів у Латинській Америці
США розпочали операцію «Південний спис» проти наркокартелів у Латинській Америці
Дрони атакували нафтобазу у Новоросійську (відео)
Дрони атакували нафтобазу у Новоросійську (відео)
WP: Білий дім розглядає відмову у візах людям з ожирінням, раком та діабетом
WP: Білий дім розглядає відмову у візах людям з ожирінням, раком та діабетом
«Нянька для мільярдера»: зумери все частіше вибирають нестандартну роботу
«Нянька для мільярдера»: зумери все частіше вибирають нестандартну роботу

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua