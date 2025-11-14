Дрони атакували Саратов: у районі нафтозаводу зафіксовано пожежу

Губернатор Саратовської області повідомив, що нібито пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури

Уночі по російському Саратову було здійснено атаку дронами. За даними місцевих пабліків, під удари потрапив нафтопереробний завод, інформує «Главком».

Водночас губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що нібито пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Раніше у ніч на 11 листопада серія вибухів пролунала у Саратові. Місцеві повідомляли про щонайменше п'ять вибухів у південно-західній частині міста. Як виявилося, під атаку потрапив Саратовський нафтопереробний завод, там розгорілася сильна пожежа.

До слова, у ніч на 14 листопада в Новоросійську під час атаки безпілотників була пошкоджена нафтобаза на перевантажувальному комплексі «Шесхарис». Окрім того, були пошкоджені й берегові споруди.