РФ атакувала енергооб'єкти на Одещині: постраждала людина (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ атакувала енергооб’єкти на Одещині: постраждала людина (фото, відео)
Від ДСНС залучались чотири одиниці техніки та 22 рятувальника
фото: ДСНС Одещини

Унаслідок атаки РФ пошкоджено депо «Укрзалізниці» та адміністративні будівлі

У ніч проти 11 листопада Росія масовано атакувала Одещину ударними безпілотними. Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли на обʼєктах енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України в Одеській області.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Від ДСНС залучались чотири одиниці техніки та 22 рятувальники, від місцевих пожежних команд – дві одиниці техніки та сім чоловіків особового складу.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що внаслідок атаки пошкоджено депо «Укрзалізниці» та адміністративні будівлі.

фото: ДСНС Одещини

«Критична інфраструктура регіону працює на генераторах, відкрито пункти незламності. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Одещини», – наголосив Кіпер.

Як повідомлялося, у ніч на 11 листопада російські окупаційні війська безпілотниками атакували Одеську область.

Теги: енергетика ДСНС війна Одещина

