РФ атакувала енергооб’єкти на Одещині: постраждала людина (фото, відео)
Унаслідок атаки РФ пошкоджено депо «Укрзалізниці» та адміністративні будівлі
У ніч проти 11 листопада Росія масовано атакувала Одещину ударними безпілотними. Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли на обʼєктах енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України в Одеській області.
За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Від ДСНС залучались чотири одиниці техніки та 22 рятувальники, від місцевих пожежних команд – дві одиниці техніки та сім чоловіків особового складу.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що внаслідок атаки пошкоджено депо «Укрзалізниці» та адміністративні будівлі.
«Критична інфраструктура регіону працює на генераторах, відкрито пункти незламності. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Одещини», – наголосив Кіпер.
Як повідомлялося, у ніч на 11 листопада російські окупаційні війська безпілотниками атакували Одеську область.
