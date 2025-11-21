Головна Країна Суспільство
Загинув під час виконання завдання на Карачуні. Згадаймо Олександра Петрищука

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Загинув під час виконання завдання на Карачуні. Згадаймо Олександра Петрищука
Воїн посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
колаж: glavcom.ua

Наприкінці червня 2014 року Петрищук виконував завдання в районі гори Карачун біля Слов’янська

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Петрищука.

Олександр Петрищук загинув 24 червня 2014 року під час виконання службових обов’язків у районі міста Слов’янськ Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на УІНП.

Олександр Вікторович Петрищук народився 27 лютого 1987 року в Чернівцях. Ще навчаючись у молодшій школі казав, що його покликання – захищати Батьківщину. Тож найбільшою мрією Олександра було стати військовим. Хоча з дитинства він захоплювався й інформаційними технологіями, відвідував художню школу.

Після дев’ятого класу Олександр вступив до Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут, а по його завершенні – до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут».

Після закінчення навчання продовжив військову службу в органах Служби безпеки України. З 2011 року, пройшовши складний відбір, Олександр Петрищук був призначений на оперативно-технічну посаду до Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ, який займався боротьбою з тероризмом, захистом учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України.

фото: memorybook.org.ua

Наприкінці червня 2014 року він виконував завдання в районі гори Карачун біля Слов’янська. Тоді в межах Плану мирного врегулювання конфлікту на Донбасі було досягнуто домовленостей про двостороннє припинення вогню з 23 до 27 червня, тож українська сторона мала моніторити простір і фіксувати факти порушення перемир’я в районі проведення АТО. З цією метою 24 червня 2014 року група співробітників СБУ, до складу якої входив Олександр Петрищук, встановила спеціальне телекомунікаційне обладнання на горі Карачун поблизу Слов’янська Донецької області.

фото: memorybook.org.ua

Після виконання робіт гелікоптер із групою вирушив до місця постійної дислокації, але через дві хвилини був збитий бойовиками з переносного зенітно-ракетного комплексу. Вертоліт вибухнув у повітрі і впав, палаючий, на землю. Усі дев’ятеро фахівців, які перебували на борту, загинули: командир екіпажу підполковник Андрій Бєлкін, льотчик-штурман капітан Дмитро Шингур, бортовий механік Руслан Мазунов, співробітники СБУ Володимир Шкіра, Ігор Горбенко Олександр Петрищук та Марк Шпак, а також солдат Олексій Волоха та старший солдат Олександр Кондаков.

фото: memorybook.org.ua

Поховали капітана Олександра Петрищука в рідних Чернівцях. Воїн посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. На фасаді Чернівецького ліцею №20 (колишня ЗОШ №27), де навчався герой, відкрито меморіальну дошку.

Посмертно нагороджений відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» та медаллю «На славу Чернівців». На місці падіння гелікоптера МІ-8 було встановлено пам’ятний знак.  

 «Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

війна хвилина мовчання пам'ять

