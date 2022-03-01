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    Спортсменів Росії та Білорусі відсторонили від міжнародних змагань із фігурного катання

    Жодні фігуристи з Росії та Білорусі не можуть бути запрошені або допущені до участі у міжнародних змаганнях з фігурного катання - Спортсменів Росії та Білорусі відсторонили від міжнародних змагань із фігурного катання
    Жодні фігуристи з Росії та Білорусі не можуть бути запрошені або допущені до участі у міжнародних змаганнях з фігурного катання
    фото з відкритих джерел

    У заході також не братимуть участь й інші офіційні особи країн

    Міжнародний союз ковзанярів відсторонив фігуристів, які представляють Росію та Білорусь, від змагань, що проходять під його егідою. Про це повідомляється на офіційному сайті організації від 1 березня.

    «Рада ISU знову заявляє про свою солідарність із усіма, кого торкнувся конфлікт в Україні, і наші думки звернені до всього українського народу та країни... Рада оцінить можливості оперативної гуманітарної допомоги українським членам ISU.

    Рада ISU уважно вивчила заяву МОК від 28 лютого 2022 року, а також звернення, отримані від членів ISU та інших осіб, які закликають заборонити участь фігуристів та офіційних осіб з Росії та Білорусі у заходах ISU та інших міжнародних змаганнях з фігурного катання.

    Дотримуючись рекомендацій МОК, з метою захисту чесності змагань з фігурного катання та безпеки всіх учасників міжнародних турнірів рада ISU погодилася тим, що до подальшого повідомлення жодні фігуристи з Росії та Білорусі не можуть бути запрошені або допущені до участі у міжнародних змаганнях з фігурного катання, включаючи чемпіонати ISU», – зазначається у заяві.

    До слова, Україна закликає міжнародні лізингові компанії позбавити Росію понад половини літаків.

    Теги: Білорусь Росія війна фігурне катання #stoprussia
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    Спортсменів Росії та Білорусі відсторонили від міжнародних змагань із фігурного катання