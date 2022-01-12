Жителям канадської провінції доведеться сплачувати податок на здоров'я

Податок запровадять для людей, які не отримали жодної дози вакцини проти коронавірусу

У Квебеку запровадять податок для невакцинованих мешканців провінції

У канадській провінції Квебек для невакцинованих проти коронавірусу громадян запровадять податок на здоров'я. Про це повідомив прем'єр-міністр провінції Франсуа Лего, пише BBC.

Яку саме суму невакцинованим доведеться платити, посадовець не уточнив. Проте запевнив, що вона буде «значною». Податок запровадять для людей, які не отримали жодної дози вакцини проти коронавірусу.

«Я гадаю, що зараз це питання справедливості щодо 90% населення, яке пристало на деякі жертви. Я думаю, що ми зобов'язані запровадити для них такий захід», – сказав Лего.

Квебек став не першим місцем, де невакциновані проти коронавірусу додатково витрачатимуть кошти.

Наприклад, у Греції люди від 60 років мають платити щомісяця 100 євро штрафу, якщо вони відмовилися від вакцинації.

А ось у Сінгапурі влада нещодавно вирішила припинити оплачувати з держбюджету лікування Covid-19 людям, які самостійно відмовилися від вакцинації.

До слова, напередодні нового року канадські вчені винайшли рослинну вакцину проти Covid-19.

Тим часом в Україні більш активно, ніж у попередні дні після свят, люди почали вакцинуватися. Вчора 106 362 людини було вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.

Додамо, що на карантинній мапі України вже дві «помаранчеві» області.