Негода в окупованому Криму призвела до численних ДТП (відео)

Блискавка у Севастополі вдарила у багатоповерховий будинок

У Криму за минулу добу під час негоди сталося декілька ДТП, в одному з яких постраждалий. За повідомленням рятувальників, у районі села Ферсманове Сімферопольського району сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів, повідомляє Крим.Реалії.

«По прибутті рятувальники визначили, що сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів «Lada» та «Cherry». Рятувальниками було вжито протипожежних заходів для запобігання загорянню в зоні НП. Внаслідок ДТП постраждала одна людина, доктори ШМД надали йому допомогу на місці», – йдеться у повідомленні.

Ще одна ДТП сталася у селі Близькогородське Джанкойського району Криму. За повідомленням, водій легкового автомобіля «ВАЗ 2110» не впорався з керуванням і допустив з'їзд у кювет.

Також повідомляється про сильну грозу, під час якої блискавка у Севастополі вдарила у багатоповерховий будинок.

Нагадаємо, кримськотатарський телеканал ATR припинив супутникове мовлення на окупований РФ Крим тому, що Кабмін не виділив у повному обсязі кошти на підтримку мовника. Про це написала народна депутатка від «Євросолідарності» Ірина Геращенко.

«З сьогоднішнього дня єдиний кримськотатарський телеканал АТR припинив супутникове мовлення. Отже, кримські татари на окупованому півострові залишилися без об'єктивної та правдивої інформації з України рідною мовою», – зазначила вона.

Як відомо, окупанти висунули заступнику голови Меджлісу обвинувачення у підриві газопроводу.

Нагадаємо, українського журналіста катують у Криму.

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