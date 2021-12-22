Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: загинула водійка ВАЗа (фото)
Причини ДТП встановлюватимуть правоохоронці
У вівторок, 21 грудня, на 79 кілометрі траси Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місце події виїхало чергове рятувальне відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква.
По прибуттю встановлено, що зіткнулися легкові автомобілі Mercedes і ВАЗ. У результаті ДТП водійка автомобіля ВАЗ загинула на місці до приїзду рятувальників.
Рятувальники за допомогою немеханізованого інструменту від‘єднали акумуляторні батареї автомобілів.
Як повідомлялося, 21 грудня у місті Буча трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів.
22 грудня на Кільцевій дорозі в Києві автомобіль Hyundai в результаті зіткнення з іншою автівкою вилетів з дороги у місце продажу новорічних ялинок.