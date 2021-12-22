  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: загинула водійка ВАЗа (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На місці ДТП працювали рятувальники, поліція та швидка допомога - Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: загинула водійка ВАЗа (фото)
    На місці ДТП працювали рятувальники, поліція та швидка допомога
    фото: ДСНС

    Причини ДТП встановлюватимуть правоохоронці

    У вівторок, 21 грудня, на 79 кілометрі траси Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події виїхало чергове рятувальне відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква.

    По прибуттю встановлено, що зіткнулися легкові автомобілі Mercedes і ВАЗ. У результаті ДТП водійка автомобіля ВАЗ загинула на місці до приїзду рятувальників.

    Рятувальники за допомогою немеханізованого інструменту від‘єднали акумуляторні батареї автомобілів.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: загинула водійка ВАЗа (фото)
    Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: загинула водійка ВАЗа (фото)
    фото: ДСНС

    Як повідомлялося, 21 грудня у місті Буча трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів.

    22 грудня на Кільцевій дорозі в Києві автомобіль Hyundai в результаті зіткнення з іншою автівкою вилетів з дороги у місце продажу новорічних ялинок.

    Теги: ДТП ДСНС смерть водій Київщина автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: загинула водійка ВАЗа (фото)