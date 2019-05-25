Негода залишила без світла майже 70 сіл у п’яти областях



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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

В ніч з 24 на 25 травня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 69 населених пунктів у 5 областях України. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Зокрема, у Житомирській області знеструмлено 44 населених пункти, у Київській – 11 н.п., у Сумській – 5 н.п., у Кіровоградській – 5 н.п. та в Черкаській – 4 н.п.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляв «Главком», 24 травня близько 12-ї години у Святошинському районі Києва пройшла сильна злива, в результаті якої дороги біля станції метро «Святошин» затопило. Автомобілі опинилися по капот у воді, люди не можуть перейти дороги, підземні переходи теж затоплені.

Фахівці гідротехнічної служби шляхово-експлуатаційного підприємства Святошинського району Києва ліквідували підтоплення по району, які утворилися в результаті сильної зливи.