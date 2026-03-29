Україна має поступово відмовлятися від активного регулювання ринку прайс-кепами – експерт

Дарія Демяник
Дарія Демяник
Україна має поступово відмовлятися від активного регулювання ринку прайс-кепами – експерт
В Україні ж прайс-кепи виконують значно активнішу роль і фактично використовуються як інструмент регулювання ринку
Скасування прайс-кепів є необхідною умовою для повноцінної інтеграції України до європейських енергоринків – Галущак

Українська модель застосування прайс-кепів суттєво відрізняється від європейської та має трансформуватися у більш ринкову. Про це заявив експерт енергетичного ринку Володимир Галущак.

За його словами, у країнах ЄС прайс-кепи виконують виключно технічну функцію і встановлюються на дуже високому рівні, щоб не втручатися у формування ціни.

«Європейський ринок електроенергії базується на принципі мінімального втручання у формування оптової ціни», – зазначив Галущак.

Він пояснив, що саме вільна ціна на оптовому ринку є ключовим сигналом для інвестицій – у нову генерацію, системи накопичення енергії та гнучкість енергосистеми.

В Україні ж прайс-кепи виконують значно активнішу роль і фактично використовуються як інструмент регулювання ринку. Водночас така модель є тимчасовою і не відповідає стратегічному курсу інтеграції до європейського енергопростору.

Експерт зазначає, що у довгостроковій перспективі Україна має перейти до моделі, де прайс-кепи не впливають на ціноутворення, а лише обмежують екстремальні коливання.

За словами експерта, це передбачає поступове зближення з європейськими правилами, розвиток гнучкості системи – накопичувачів енергії, маневрової генерації та управління попитом – а також посилення ролі ринкових сигналів.

Нагадаємо, на думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, повернення до нижчих прайс-кепів на ринку електроенергії може призвести до скорочення генерації у критичні години та поглиблення дефіциту.

Читайте також

Трамп оголосив, що США утримаються від ударів по енергетичних об'єктах Ірану ще на 10 днів
Трамп оголосив, що США утримаються від ударів по енергетичних об'єктах Ірану ще на 10 днів
26 березня, 22:46
Погода в Карпатах уже поступово змінюється
За 10 років в Україні може залишитись тільки один повноцінний гірськолижний курорт Буковель, – експерти
21 березня, 21:01
ЄС знайде спосіб передати Україні €90 млрд попри опір Угорщини
«Ми виконаємо обіцянку». Лідери ЄС дали оптимістичний прогноз
20 березня, 09:20
За словами Шмигаля, Україна готова підтримувати Європу
Енергетична тривога. Шмигаль дав п’ять уроків Європі, які Україна засвоїла за час війни
16 березня, 20:14
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 17 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
16 березня, 19:11
Міненерго повідомило про ситуацію в енергосистемі України станом на ранок 16 березня
Обстріл енергооб’єктів: Міненерго повідомило, де знеструмлено споживачів
16 березня, 09:47
Графіки погодинних відключень діятимуть у всіх регіонах
Як будуть вимикати світло 13 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
12 березня, 18:56
Путін заявив, що додаткові доходи від експорту енергоресурсів слід спрямувати на зменшення боргів російських енергетичних компаній
Путін наказав енергокомпаніям РФ використати нафтовий бум
9 березня, 21:55
Ініціатором розірвання угоди став прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Уряд Словаччини погодив припинення аварійних поставок електроенергії Україні
4 березня, 13:19

Україна має поступово відмовлятися від активного регулювання ринку прайс-кепами – експерт
Україна має поступово відмовлятися від активного регулювання ринку прайс-кепами – експерт
Розкрадання у вугільній галузі і тіньовий вплив поглиблюють кризу енергосектору – нардеп
Розкрадання у вугільній галузі і тіньовий вплив поглиблюють кризу енергосектору – нардеп
Заборона на експорт брухту допоможе Україні утримати конкурентоспроможність – глава Асоціації видобувників
Заборона на експорт брухту допоможе Україні утримати конкурентоспроможність – глава Асоціації видобувників
Повернення низьких прайс-кепів може дестабілізувати ринок перед наступною зимою – ЗМІ
Повернення низьких прайс-кепів може дестабілізувати ринок перед наступною зимою – ЗМІ
Україна може залишитися без грошей на війну до літа – Bloomberg
Україна може залишитися без грошей на війну до літа – Bloomberg
Сім популярних овочів та фруктів, які стануть розкішшю через аномальну погоду
Сім популярних овочів та фруктів, які стануть розкішшю через аномальну погоду

Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Сьогодні, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Сьогодні, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
