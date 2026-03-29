Україна має поступово відмовлятися від активного регулювання ринку прайс-кепами – експерт

Скасування прайс-кепів є необхідною умовою для повноцінної інтеграції України до європейських енергоринків – Галущак

Українська модель застосування прайс-кепів суттєво відрізняється від європейської та має трансформуватися у більш ринкову. Про це заявив експерт енергетичного ринку Володимир Галущак.

За його словами, у країнах ЄС прайс-кепи виконують виключно технічну функцію і встановлюються на дуже високому рівні, щоб не втручатися у формування ціни.

«Європейський ринок електроенергії базується на принципі мінімального втручання у формування оптової ціни», – зазначив Галущак.

Він пояснив, що саме вільна ціна на оптовому ринку є ключовим сигналом для інвестицій – у нову генерацію, системи накопичення енергії та гнучкість енергосистеми.

В Україні ж прайс-кепи виконують значно активнішу роль і фактично використовуються як інструмент регулювання ринку. Водночас така модель є тимчасовою і не відповідає стратегічному курсу інтеграції до європейського енергопростору.

Експерт зазначає, що у довгостроковій перспективі Україна має перейти до моделі, де прайс-кепи не впливають на ціноутворення, а лише обмежують екстремальні коливання.

За словами експерта, це передбачає поступове зближення з європейськими правилами, розвиток гнучкості системи – накопичувачів енергії, маневрової генерації та управління попитом – а також посилення ролі ринкових сигналів.

Нагадаємо, на думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, повернення до нижчих прайс-кепів на ринку електроенергії може призвести до скорочення генерації у критичні години та поглиблення дефіциту.