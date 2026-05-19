Благодійний фонд «Надія» та Валерій Дубіль посилюють 225-й Окремий штурмовий полк

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Полк Олега Ширяєва тримає один із найважчих напрямків фронту

225-й окремий штурмовий полк під командуванням Героя України Олега Ширяєва з позивним «Сірко» виконує бойові завдання на одному з найнапруженіших напрямків фронту – Запорізькому, зокрема в районі Гуляйполя.

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» та голова наглядової ради фонду, перший заступник голови Комітету Верховної Ралм з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль та президентка фонду Віта Присяжнюк системно підтримують бійців 225-го ОШП і передають те, що на передовій напряму рятує життя. Команда фонду неодноразово передавала військовим РЕБи, Starlink, зарядні станції, генератори, детектори дронів та інше необхідне обладнання. Допомогу у забезпеченні полку надають партнери фонду – Анатолій Шкрібляк, Антон Бахур та Артем Чаплигін.

Останні місяці на Гуляйпільському напрямку стали для 225-го ОШП періодом інтенсивної роботи. Коли ворог посилив тиск біля Гуляйполя, підрозділ разом з іншими силами оборони взяв участь у створенні нового рубежу оборони та утриманні критичної ділянки фронту. Це допомогло стабілізувати ситуацію й не допустити розвитку наступу на одному з ключових напрямків Запоріжжя.

Підрозділи полку також зупиняли спроби швидких штурмів, коли російські війська намагалися використовувати мотоцикли та вантажну техніку для наближення до українських позицій. В іншому епізоді ворог намагався скористатися густим туманом для просування, однак українські військові вчасно виявили рух противника й зупинили цю спробу.

«Ми всі багато втратили, але ворог не зупиниться, допоки ми його не зупинимо. Від нашої волі залежить доля держави. Тому треба рухатись вперед, ламати ворогу його плани і здобувати перемогу. Я в це вірю», – наголошував командир 225-го ОШП, Герой України Олег Ширяєв.

225-й ОШП – один із найпотужніших штурмових підрозділів Збройних сил України. Полк має великий бойовий досвід і пройшов найгарячіші ділянки війни: Бахмут, Авдіївку, Часів Яр, Куп’янськ, Курщину. Сьогодні його воїни тримають важливий рубіж на півдні України та стримують спроби російських військ просунутися далі. Результативність 225-го ОШП на Гуляйпільському напрямку відзначив Президент України, окремо згадавши полк серед підрозділів, які дають результат на цій ділянці фронту.

«225-й окремий штурмовий полк – це воїни, які щодня виконують надважку роботу на фронті. Вони тримають напрямок, зупиняють штурми і не дають ворогу просунутися далі. Саме тому ми системно передаємо їм те, що допомагає зберегти життя на передовій. Дякую Олегу Ширяєву та всім бійцям полку за службу, силу і результат. Для нас честь бути поруч і допомагати», – зазначив Валерій Дубіль.

Підтримка бойових підрозділів залишається одним із ключових напрямів роботи БФ молодіжної ініціативи «Надія». Команда фонду здійснила вже понад 400 місій на фронт і продовжує системно передавати військовим техніку, яка на передовій рятує життя.

