Нічна атака на Харківщину: є постраждалі, виникли пожежі (фото)
Загалом у результаті нічної російської атаки зафіксовані чотири пожежі на території цивільного підприємства та інфраструктурних об’єктах
На Харківщині в результаті атаки російських БпЛА по населених пунктах Чугуївського та Лозівського районів виникли пожежі, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
У селищі Малинівка Чугуївського району влучання прийшлось на приватне подвір’я: горів житловий будинок та легкові авто. Постраждали п'ять цивільних людей.
«Вони отримали легкі тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації відмовились», – зазначає ДСНС.
Загалом у результаті нічної російської атаки зафіксовані чотири пожежі на території цивільного підприємства та інфраструктурних об’єктах. З наслідками ворожого терору боролись 47 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, російська терористична армія уночі вдарила по Одесі дронами. Внаслідок чого спалахнуло складське приміщення. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Читайте також:
Коментарі — 0