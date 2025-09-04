Головна Країна Події в Україні
Нічна атака на Харківщину: є постраждалі, виникли пожежі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Нічна атака на Харківщину: є постраждалі, виникли пожежі (фото)
З наслідками ворожого терору боролись 47 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС
фото: ДСНС Харківщини

Загалом у результаті нічної російської атаки зафіксовані чотири пожежі на території цивільного підприємства та інфраструктурних об’єктах

На Харківщині в результаті атаки російських БпЛА по населених пунктах Чугуївського та Лозівського районів виникли пожежі, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У селищі Малинівка Чугуївського району влучання прийшлось на приватне подвір’я: горів житловий будинок та легкові авто. Постраждали п'ять цивільних людей.

Нічна атака на Харківщину: є постраждалі, виникли пожежі (фото) фото 1
Нічна атака на Харківщину: є постраждалі, виникли пожежі (фото) фото 2

«Вони отримали легкі тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації відмовились», – зазначає ДСНС.

Нічна атака на Харківщину: є постраждалі, виникли пожежі (фото) фото 3
Нічна атака на Харківщину: є постраждалі, виникли пожежі (фото) фото 4

Загалом у результаті нічної російської атаки зафіксовані чотири пожежі на території цивільного підприємства та інфраструктурних об’єктах. З наслідками ворожого терору боролись 47 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, російська терористична армія уночі вдарила по Одесі дронами. Внаслідок чого спалахнуло складське приміщення. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

