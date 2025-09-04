Нічна атака на Харківщину: є постраждалі, виникли пожежі (фото)

З наслідками ворожого терору боролись 47 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС

Загалом у результаті нічної російської атаки зафіксовані чотири пожежі на території цивільного підприємства та інфраструктурних об’єктах

На Харківщині в результаті атаки російських БпЛА по населених пунктах Чугуївського та Лозівського районів виникли пожежі, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У селищі Малинівка Чугуївського району влучання прийшлось на приватне подвір’я: горів житловий будинок та легкові авто. Постраждали п'ять цивільних людей.

«Вони отримали легкі тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації відмовились», – зазначає ДСНС.

Загалом у результаті нічної російської атаки зафіксовані чотири пожежі на території цивільного підприємства та інфраструктурних об’єктах. З наслідками ворожого терору боролись 47 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, російська терористична армія уночі вдарила по Одесі дронами. Внаслідок чого спалахнуло складське приміщення. За попередньою інформацією, постраждалих немає.