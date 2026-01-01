Дрони атакували Ільський НПЗ, окупанти обстріляли Україну: головне за ніч

У Росії зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури

Дрони атакували нафтобазу та Ільський НПЗ, окупанти обстріляли Україну в новорічну ніч, президент призначив нового голову Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. «Главком» зібрав головні події ночі проти 1 січня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Президент призначив нового голову Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №1019/2025 про призначення Олексія Володимировича Семенюка головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави. Згідно з указом, Семенюк очолив регулятор, який здійснює державний нагляд за ринком цінних паперів та фондовим ринком України.

США підтвердили, що Україна не атакувала резиденцію Путіна

Американські служби національної безпеки дійшли висновку, що Україна не атакувала на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна, про що заявляла російська сторона.

За даними The Wall Street Journal, оцінка Центрального розвідувального управління США та інших спецслужб не виявила жодних доказів спроби замаху на Путіна або атаки на його резиденцію. Розвідка вважає, що ймовірною ціллю удару був інший військовий об’єкт у тому ж регіоні, але не місце перебування глави РФ.

Фінляндія затримала російське судно за підозрою в саботажі

Після серії пошкоджень підводних комунікаційних кабелів у Балтійському морі, про які раніше заявила Естонія, фінська влада затримала російське вантажне судно, підозрюване у саботажі телекомунікаційної інфраструктури.

Як повідомляє агентство AFP, фінська берегова охорона піднялася на борт судна Fitburg, яке прямувало з Санкт-Петербурга до Хайфи, після виявлення несправності на лінії зв’язку Гельсінкі–Таллінн. Інцидент стався вранці 31 грудня.

За даними прикордонної служби, гелікоптер, направлений для перевірки ситуації, зафіксував, що судно тягнуло якір по морському дну, що могло спричинити пошкодження підводних кабелів. На борту перебували 14 членів екіпажу, серед яких громадяни Росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану. Усі вони були взяті під варту для допиту.

Обстріл України

У ніч з 31 грудня на 1 січня в обласному центрі Волині та в Ковельській громаді лунали вибухи. Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, у місті внаслідок атаки РФ сталася пожежа.

За даними Повітряних сил ЗСУ, о 23:30 група російських БпЛА перетнула кордон Рівненщини та Волині з півночі. Частина безпілотників тримала курс на Ковельську громаду, ще декілька попрямували на Луцьк.

Перші вибухи у Луцьку пролунали орієнтовно о першій годині ночі. Також про вибухи повідомляли жителі Ковеля. За пів години в обласному центрі знову було чутно вибухи, які впродовж ночі неодноразово повторювалися.

О 2:20 ночі в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Волинська та Одеська області перебувають під масованою атакою російських безпілотників і закликали місцевих жителів перебувати в укриттях.

Крім того, у новорічну ніч російські війська здійснили атаку на Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу травмовано п’ятеро мирних мешканців, серед яких – 15-річний хлопець.

Дрони атакували нафтобазу та Ільський НПЗ

У ніч на 1 січня у Росії зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури. Після атаки безпілотників продовжує горіти нафтобаза в місті Людиново Калузької області, а також Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

За наявною інформацією, удар по Людиново був завданий по нафтобазі компанії АО «Калуганефтепродукт», яка є дочірньою структурою «Роснефті». Об’єкт є одним із ключових логістичних центрів регіону та входить до складу чотирьох основних нафтобаз компанії. Він розташований приблизно за 170 км від кордону з Україною.

Водночас повідомляється про серйозні пошкодження на Ільському НПЗ, який є одним із середніх за потужністю нафтопереробних заводів РФ. Підприємство має проєктну потужність близько 3 млн тонн нафти на рік та виробляє дизельне пальне, бензини, мазут, скраплений газ та інші нафтопродукти. Завод забезпечує ринок Південного федерального округу та бере участь в експортних постачаннях через порти Новоросійськ і Тамань.