Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Нині триває 1408-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 33 штурмові дії агресора

За минулу добу відбулося 131 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав 77 авіаційних ударів, скинувши 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3587 обстрілів, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6406 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Верхня Терса, Любицьке, Оріхів Запорізької області; Андріївка-Клевцове Донецької області; Михайлівка Херсонської області; Затока Одеської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому три керовані авіабомби, здійснив 84 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, поблизу населених пунктів Вовчанськ та у бік Обухівки і Довгенького.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Учора відбулося сім ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Новоплатонівки, Богуславки, Курилівки, Шийківки та Глушківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог провів 11 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоселівка, Ямпіль, Зарічне та у бік населених пунктів Ставки й Дробишеве.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили спробу окупантів просунутись вперед в районі Серебрянки.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2026 року фото 5

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 16 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Яблунівка, Плещіївка, Щербинівка, Торське, Русин Яр та у бік Софіївки, Іванопілля.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2026 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Філія, Гришине та у бік населених пунктів Новопавлівка, Кучерів Яр, Білицьке, Новопідгородне, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2026 року фото 7

На Олександрівському напрямку

Противник протягом минулого дня здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Злагода, Рибне, Зелений Гай та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове, Привілля.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2026 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 15 атак окупантів – в районах Гуляйполя, Солодкого та Білогір’я.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 січня 2026 року фото 9

Нагадаємо, триває 1408-й день повномасштабної війни в Україні.

