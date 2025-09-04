Атака на Одесу: спалахнула пожежа у складському приміщенні (фото)

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждалих немає

Російська терористична армія уночі вдарила по Одесі дронами. Внаслідок чого спалахнуло складське приміщення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Російські війська завдали удару по місту БпЛА, спалахнула пожежа у складському приміщенні, пошкоджений вантажний автомобіль», – йдеться у повідомленні.

Понад 40 вогнеборців від ДСНС, пожежного підрозділу Нацгвардії та добровольців оперативно локалізували й ліквідували займання.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня в Одесі пролунала серія вибухів. Місто перебувало під атакою ворожих дронів.