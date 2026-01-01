Головна Країна Події в Україні
Як Росія атакувала Україну в новорічну ніч: приблизна мапа руху дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс

Кілька десятків ворожих БпЛА атакували обʼєкти критичної інфраструктури
фото: «Новинарня» (ілюстративне)

Основними цілями ударних дронів ворога стала Волинська область

Російські загарбники  у новорічну ніч атакували Україну «шахедами». Унаслідок обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури та поранені. Telegram-канал «ППО радар» оприлюднив мапу приблизного руху ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».

Зазначається, що основними цілями безпілотників стала Волинська область, зокрема Луцьк, а також Одеса, Конотоп та Затока.

Як Росія атакувала Україну в новорічну ніч: приблизна мапа руху дронів фото 1

Нагадаємо, у ніч з 31 грудня на 1 січня в обласному центрі Волині та в Ковельській громаді лунали вибухи. Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, у місті внаслідок атаки РФ сталася пожежа.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що Волинська та Одеська області перебували під масованою атакою російських безпілотників. Унаслідок влучання на одному з об’єктів Одещини спалахнула пожежа.

Крім того, у новорічну ніч російські війська здійснили атаку на Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу травмовано п’ятеро мирних мешканців, серед яких – 15-річний хлопець.

До слова, протягом 31 грудня під російськими ударами перебували декілька районів Дніпропетровщини. Внаслідок чого постраждали четверо людей.

