Головна Світ Політика
search button user button menu button

Саміт у Вашингтоні: Іспанія пояснила свою відсутність на переговорах щодо України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Саміт у Вашингтоні: Іспанія пояснила свою відсутність на переговорах щодо України
Альбарес зазначив, що посилення української армії є найкращою гарантією безпеки, враховуючи «реалії на місцях»
фото: Reuters

Іспанія заперечує, що її виключили з переговорів щодо України через суперечку з НАТО

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що суперечка його країни з НАТО щодо цілей оборонних витрат не була причиною її неучасті в нещодавніх переговорах щодо України у Вашингтоні. Він відкинув припущення про зв'язок між цими двома питаннями, наголосивши, що Іспанія є «дуже відданим союзником». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Переговори у Вашингтоні за участі європейських лідерів, президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа розглядалися як важливий крок, щоб схилити Трампа від швидкої угоди за рахунок України.

За словами Альбареса, він не отримував жодних ознак того, що невиконання зобов’язань щодо витрат НАТО якось пов'язане з відсутністю Іспанії на цій зустрічі.

В інтерв’ю Альбарес зазначив, що посилення української армії є найкращою гарантією безпеки, враховуючи «реалії на місцях».

«Саме це ми й робимо: надаємо військову техніку, щоб переконатися, що українська армія здатна гарантувати суверенітет і територіальну цілісність», – сказав він.

Водночас міністр застеріг, що «Росія не дала жодних ознак того, що сумлінно бере участь у реальній розмові щодо справедливого та тривалого миру».

Раніше, у той час як міністри закордонних справ ЄС готувалися до зустрічі для обговорення ситуації в Україні, Іспанія наголосила на важливості включення Києва до всіх переговорів щодо майбутнього. 

Як відомо, президент України Володимир Зеленський зауважив, що переговори у Вашингтоні з Дональдом Трампом та європейськими лідерами є значним кроком до завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Вчора відбулися важливі переговори у Вашингтоні з президентом США та європейськими лідерами. Справді значний крок до завершення війни та до безпеки України й наших людей. Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та Зеленським. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.

Читайте також:

Теги: Іспанія Україна переговори США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рубіо заявив, що Україна після війни має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами
Низка країн готові надати Україні гарантії безпеки – Рубіо
Сьогодні, 06:54
Лідери України та США в Овальному кабінеті
Закриті переговори між Зеленським та Трампом завершено (оновлено)
Вчора, 21:55
Зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа розпочнеться 15 серпня приблизно 0 22:30
Що буде успіхом? Експосол в США та Росії розповів, чого очікувати від зустрічі на Алясці
15 серпня, 19:42
Трамп збере у Білому домі лідерів Азербайджану та Вірменії
Дональд Трамп анонсував «історичний саміт миру»
8 серпня, 03:22
За повідомленням ЗМІ, Трамп та Путін можуть зустрітись вже наступного тижня
Стало відоме можливе місце для зустрічі Путіна та Трампа
8 серпня, 00:57
Трамп заявив, що 6 серпня відбудеться зустріч російської та американської сторін
Трамп анонсував зустріч з росіянами
6 серпня, 00:18
Ключовими темами переговорів стануть питання повернення полонених і дітей, а також підготовка зустрічі лідерів
У Стамбулі стартував третій раунд переговорів України та Росії
23 липня, 20:55
Деякі туристи спеціально обирають для відпочинку більш прохолодні країни
Туристи змінюють вподобання: у Європі відбувається революція у подорожах
23 липня, 16:10
Експрем’єр Британії закликав європейські уряди заарештувати $300 млрд російських активів, заморожених в Європі, і відправити їх в Україну
Джонсон заявив про зниження інтересу Британії до України
20 липня, 11:22

Політика

Китай відреагував на переговори в Білому домі
Китай відреагував на переговори в Білому домі
Марк Рютте: шлях України до НАТО незворотний, але є нюанси
Марк Рютте: шлях України до НАТО незворотний, але є нюанси
Лавров розповів про готовність Кремля до зустрічі Путіна з Зеленським
Лавров розповів про готовність Кремля до зустрічі Путіна з Зеленським
Саміт у Вашингтоні: Іспанія пояснила свою відсутність на переговорах щодо України
Саміт у Вашингтоні: Іспанія пояснила свою відсутність на переговорах щодо України
Зустріч Трампа й Зеленського у Білому домі: експертка розшифрувала мову тіла президентів
Зустріч Трампа й Зеленського у Білому домі: експертка розшифрувала мову тіла президентів
Макрон: наступні 15 днів вирішать усе для гарантій України
Макрон: наступні 15 днів вирішать усе для гарантій України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
2958
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
2569
Американський генерал радить державам НАТО вчитися в України
1712
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1677
Зустріч Зеленського з Трампом: трансляція

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua