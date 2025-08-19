Саміт у Вашингтоні: Іспанія пояснила свою відсутність на переговорах щодо України

Альбарес зазначив, що посилення української армії є найкращою гарантією безпеки, враховуючи «реалії на місцях»

Іспанія заперечує, що її виключили з переговорів щодо України через суперечку з НАТО

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що суперечка його країни з НАТО щодо цілей оборонних витрат не була причиною її неучасті в нещодавніх переговорах щодо України у Вашингтоні. Він відкинув припущення про зв'язок між цими двома питаннями, наголосивши, що Іспанія є «дуже відданим союзником». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Переговори у Вашингтоні за участі європейських лідерів, президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа розглядалися як важливий крок, щоб схилити Трампа від швидкої угоди за рахунок України.

За словами Альбареса, він не отримував жодних ознак того, що невиконання зобов’язань щодо витрат НАТО якось пов'язане з відсутністю Іспанії на цій зустрічі.

В інтерв’ю Альбарес зазначив, що посилення української армії є найкращою гарантією безпеки, враховуючи «реалії на місцях».

«Саме це ми й робимо: надаємо військову техніку, щоб переконатися, що українська армія здатна гарантувати суверенітет і територіальну цілісність», – сказав він.

Водночас міністр застеріг, що «Росія не дала жодних ознак того, що сумлінно бере участь у реальній розмові щодо справедливого та тривалого миру».

Раніше, у той час як міністри закордонних справ ЄС готувалися до зустрічі для обговорення ситуації в Україні, Іспанія наголосила на важливості включення Києва до всіх переговорів щодо майбутнього.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський зауважив, що переговори у Вашингтоні з Дональдом Трампом та європейськими лідерами є значним кроком до завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Вчора відбулися важливі переговори у Вашингтоні з президентом США та європейськими лідерами. Справді значний крок до завершення війни та до безпеки України й наших людей. Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та Зеленським. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.