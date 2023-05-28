Нічна атака на Київ: один із «Шахедів» було збито з катера

Екіпаж катера виявив безпілотник в акваторії Київського водосховища

Сьогодні, 28 травня, під час ракетної небезпеки, один з артилерійських катерів річкової флотилії Військово-Морських Сил, в акваторії Київського водосховища виявив безпілотник. Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України.

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«Рішучими та впевненими діями особового складу артилерійського катеру Шахед-136 було знищено», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, для відбиття масованої атаки росіян «Шахедами» по столиці була залучена авіація.

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Раніше повідомлялося, що під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину.

Також у ніч проти 28 травня окупанти вкотре атакували столицю. За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників російських загарбників.