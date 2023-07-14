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Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для низки областей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для низки областей
Росія тероризує Україну ракетами
фото: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях

Україною шириться повітряна тривога через ракетну небезпеку. Станом на момент публікації вона охопила всі східні та низку північних і південних областей. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

«Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», – закликали військові.

Мапа тривог станом на 0:34:

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для низки областей фото 1

Нагадаємо, завершився 505-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території нашої країни, застосували дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131. У результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 20 ударних дронів.

Теги: небезпека тривога російська ракета

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