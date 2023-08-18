Зеленський скасував податки на імпорт антидронових рушниць та тепловізорів

Скасування податків дозволить швидше та дешевше завозити в Україну необхідне для ЗСУ обладнання

Податки на ввезення скасовано для тепловізійних біноклів, монокулярів та бінокулярів, приладів нічного бачення (біноклів та монокулярів), далекомірів, антидронових рушниць

Президент Володимир Зеленський підписав закони про звільнення від оподаткування податком на додану вартість та ввізним митом оптичних приладів для спостереження та антидронових рушниць. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

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За даними парламенту, президент України підписав закон № 9467, згідно з яким імпорт звільняється від ПДВ, та закон № 9468, який скасовує ввізне мито.

Таким чином, податки на ввезення скасовують для:

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тепловізійних біноклів;

монокулярів та бінокулярів;

приладів нічного бачення (біноклів та монокулярів);

далекомірів;

антидронових рушниць.

Нагадаємо, що раніше президент Зеленський скасував ПДВ та ввізне мито на комплектуючі для дронів. Імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив хороші новини щодо реалізації домовленостей з партнерами. В Україну заходять важка техніка, артилерія та засоби ППО.